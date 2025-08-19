紐約時代廣場驚傳可疑包裹 警急封鎖街道逮26歲嫌犯

紐約知名景點時代廣場（Times Square）18日上午一度陷入恐慌，當地警方獲報稱在第43街與第七大道交會處、時代廣場派出所前發現可疑裝置，隨即封鎖周邊街區並疏散群眾，經炸彈小組檢驗確認無害後，在中午前重新開放。（路透）

2025/08/19 10:21

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐約知名景點時代廣場（Times Square）18日上午一度陷入恐慌，當地警方獲報稱在第43街與第七大道交會處、時代廣場派出所前發現可疑圓柱狀物體，隨即封鎖周邊街區並疏散群眾，經防爆小組檢驗確認無害後，在中午前重新開放車輛和行人通行。

綜合外媒報導，紐約警方表示當地時間18日上午獲報，一名26歲男子10時30分左右，將1個圓柱狀物體放置在派出所前，由於時代廣場為曼哈頓觀光與交通地點，警方緊急封鎖第七大道42至44街2個街口，禁止車輛、行人進入。

警方防爆小組到場檢測後，確認該物體僅由雜亂包材組成，並非危險爆裂物，群眾隨後獲准返回。整起驚魂記約持續1.5小時。

據執法人員透露，嫌犯為來自布朗克斯區瑪亞特（Desean Maryat），目前因其他案件處於緩刑中。紐約警方以製造假炸彈、魯莽危害公共安全等罪名逮捕，並送醫進行精神評估。

另，時代廣場站地鐵並未受到波及，僅有部分出口短暫封閉。紐約大都會運輸署（簡稱MTA）表示，列車運行未受影響。

#Breaking: Bomb squad looking at a suspicious package at the precinct on 43rd and 7th in Times Square. Streets are blocked off.



Looks to be okay now. The view behind my desk. pic.twitter.com/GV4GA6zd3f — Kristina Partsinevelos （@KristinaParts） August 18, 2025

