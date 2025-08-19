川澤會討論如何終止俄烏戰爭 四大重點一次看

美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基展開會談。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領導人舉行會談，討論如何終止俄烏戰爭。美聯社指出，此次峰會共有四大重點。

第一重點是川普稱美國可能支持烏克蘭安全保障。雖川普已排除允許烏克蘭加入北約可能性，但他也表示支持為烏克蘭提供安全保障。

川普指出，歐洲國家希望提供烏克蘭保護，而美國將幫助它們。對此澤倫斯基稱，美國發出「強烈信號」。

鑑於歐洲希望建立能夠支持烏克蘭和平協議的部隊，川普暗示俄羅斯總統普廷願意接受安全保障。川普特使魏科夫17日說，俄羅斯願意接受類似北約的烏克蘭保護措施。

第二重點是歐洲領導人讚揚川普，但聲稱未來仍有艱鉅任務。歐洲領導人在烏克蘭問題上展現團結一致立場，許多人對川普大加讚賞同時，認為未來仍有挑戰。

北約秘書長呂特在會晤前親切稱呼川普名字，說「親愛的唐納德（Donald Trump）」。呂特之後接受福斯新聞（Fox News）採訪時也說川普「太棒了」，並表示會議中雙方未討論交換烏克蘭領土可能性。

英國首相施凱爾也在會晤後指出，雙方取得「真正的進展和團結感」。德國總理梅爾茨慎重說，目前停止戰鬥道路已經暢通，但接下來步驟會更加複雜。

第三重點是澤倫斯基穿著更正式服裝。18日的川澤會氛圍與2人6個月前於橢圓形辦公室的會晤截然不同，當時川普嚴厲批評澤倫斯基沒有對美國軍事支持表達足夠感謝。川普甚至還很享受1位保守派媒體記者詢問澤倫斯基為何在白宮不穿西裝。

此次峰會澤倫斯基有備而來，身穿黑色襯衫和西裝外套。當時詢問澤倫斯基的記者對他說「你看起來棒極了。」川普接話稱「我也說過同樣的話。」

川普還對澤倫斯基說「他就是上次攻擊你的人（記者）」，對此澤倫斯基表示他還記得。

第四重點是談判下一步將回到普廷。目前還有許多問題尚未解決，包括不相容的紅線，即烏克蘭是否會向俄羅斯割讓土地、烏軍隊未來以及該國最終是否能獲得持久和有意義的安全保障。

川普強調，他已開始安排普廷與澤倫斯基的面對面會談。澤倫斯基在白宮外表示，尚未確定會晤日期，但建議美國盡快舉行。

雖然許多歐洲領導人反對在尋求持久和平道路上放棄可能的停火，但他們支持川普、澤倫斯基和普廷在此期間舉行會晤。法國總統馬克宏建議，3位總統以及歐洲高層領導人可舉行另一場高峰會。馬克宏強調，三方峰會非常重要，因為這是解決問題唯一方法。

