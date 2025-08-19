為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    緬甸確定12/28大選 2021年軍方政變以來首次

    軍政府主席敏昂萊於2021年發動政變，資料照。（路透）

    

    2025/08/19 09:46

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府18日宣布，12月28日將進行選舉，成為自2021年政變以來首次大選，但此舉也引發不少人批評只是為了鞏固軍政府權力。

    《BBC》報導，緬甸軍政府於2021年發動政變，不僅奪取了政權，還將當時為民選政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）監禁，引起國際間議論，同時，自那起緬甸便陷入內戰，當中有許多武裝團體不允許軍政府在其地區進行投票。

    然而，緬甸軍政府於18日正式宣布，將於2025年12月28日進行選舉，國家媒體更指出，目前已有55個政黨已經登記參加選舉，當中有9個政黨計畫爭取全國席位。由於緬甸大部分地區目前仍被反對派控制，因此多數人認為，本次選舉對於軍政府而言是一大挑戰。

    對此，反對派批評，軍政府這是企圖透過假民主選出傀儡政黨操弄，以此維持自身權力。聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）也在6月剛聽聞此事時就痛批，軍政府是用虛假的選舉為自己披上合法的外衣，呼籲國際社會應當共同抵制這次選舉，別讓軍政府詭計得逞。

