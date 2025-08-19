為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不再堅持？澤倫斯基暗示領土問題有得談「由他和普廷喬」

    烏克蘭總統澤倫斯基驚人表態，稱領土問題將由他與普廷兩人解決。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基驚人表態，稱領土問題將由他與普廷兩人解決。（美聯社）

    2025/08/19 08:51

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮峰會後拋出震撼彈。根據《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda） 報導，他針對最敏感的領土議題脫稿表示，「關於領土問題，將由我與普廷兩人決定」，此番言論為戰爭終局投下最大變數。

    報導並引述澤倫斯基透露，他在橢圓形辦公室內，曾與美國總統川普就一張顯示俄軍佔領區的地圖，「稍微爭論了一下」關於被佔領土的百分比，但他強調，兩人進行了一場「良好、溫暖且有實質內容的對話」。

    安全保證價碼曝光 900億美元對美軍購

    此外，根據美國有線電視新聞網 （CNN） 報導，峰會中最驚人的揭露，是烏克蘭安全保證的潛在價碼。澤倫斯基透露，討論計畫中包含一項由歐洲出資，讓烏克蘭向美國採購高達900億美元武器的龐大方案。

    澤倫斯基也為烏克蘭舉行戰時選舉的可能性，開出了先決條件。他表示，選舉須在涵蓋陸、海、空的全境停火下進行，以確保其「公開、民主、合法」。

    與此同時，外交斡旋也出現了最新進展。德國總理梅爾茨透露，俄羅斯總統普廷在與川普通話後，已同意在未來兩週內與澤倫斯基會面。澤倫斯基對此則表示，他已準備好與普廷進行「任何形式」的會晤。

    報導指出，這場白宮峰會，最終以澤倫斯基一系列既強硬又充滿彈性的多層次表態告終，讓這場和平大戲的劇本，變得更加難以預測。

    相關新聞請見：

    讚白宮會談氣氛佳 澤倫斯基：已準備好與普廷會面

    中斷會議與俄通話！川普會後發文：正安排普廷與澤倫斯基會面

    美歐白宮高峰會 川普：美將參與烏克蘭維和 提供大量協助

    川澤白宮會談 川普：若順利將舉行美俄烏三方會談

    白宮烏克蘭峰會 川普：普廷想為我達成協議

    白宮川澤會服裝政治學 澤倫斯基這次穿西裝了

    歐洲不能缺席 馬克宏推美俄烏歐「四方會談」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播