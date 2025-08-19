不再堅持？澤倫斯基暗示領土問題有得談「由他和普廷喬」

烏克蘭總統澤倫斯基驚人表態，稱領土問題將由他與普廷兩人解決。（美聯社）

2025/08/19 08:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮峰會後拋出震撼彈。根據《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda） 報導，他針對最敏感的領土議題脫稿表示，「關於領土問題，將由我與普廷兩人決定」，此番言論為戰爭終局投下最大變數。

報導並引述澤倫斯基透露，他在橢圓形辦公室內，曾與美國總統川普就一張顯示俄軍佔領區的地圖，「稍微爭論了一下」關於被佔領土的百分比，但他強調，兩人進行了一場「良好、溫暖且有實質內容的對話」。

安全保證價碼曝光 900億美元對美軍購

此外，根據美國有線電視新聞網 （CNN） 報導，峰會中最驚人的揭露，是烏克蘭安全保證的潛在價碼。澤倫斯基透露，討論計畫中包含一項由歐洲出資，讓烏克蘭向美國採購高達900億美元武器的龐大方案。

澤倫斯基也為烏克蘭舉行戰時選舉的可能性，開出了先決條件。他表示，選舉須在涵蓋陸、海、空的全境停火下進行，以確保其「公開、民主、合法」。

與此同時，外交斡旋也出現了最新進展。德國總理梅爾茨透露，俄羅斯總統普廷在與川普通話後，已同意在未來兩週內與澤倫斯基會面。澤倫斯基對此則表示，他已準備好與普廷進行「任何形式」的會晤。

報導指出，這場白宮峰會，最終以澤倫斯基一系列既強硬又充滿彈性的多層次表態告終，讓這場和平大戲的劇本，變得更加難以預測。

