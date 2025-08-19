為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    李在明籲實現和平 金正恩嗆：美韓聯合軍演敵意明顯

    金正恩18日訪問平安南道南浦造船廠，視察北韓首艘5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」武器系統運作測試過程。（法新社）

    2025/08/19 09:04

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒證實，北韓國務委員會委員長金正恩18日譴責美韓例行聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS），稱美韓聯合軍事演習清楚無疑地表明對北韓最敵對、最具對抗性的意圖。

    據《韓聯社》報導，金正恩18日訪問平安南道南浦造船廠，了解北韓首艘5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」武器系統運作測試過程時，作出如上發言。

    金正恩還稱，美韓的軍事勾結和軍事示威，赤裸地暴露戰爭挑釁意圖，也是破壞地區和平與區域安全的根本原因，「北韓面臨的安全環境日趨惡化，促使我們大幅增強核武力量。」

    金正恩指出，美韓聯演始終帶有挑釁性質和風險，近期更企圖動用核武強化軍事連結，形勢愈發嚴峻。「不斷變化的局勢要求我們以主動且壓倒性的轉變作出回應。」

    南韓總統李在明18日上午主持召開乙支國家安全保障會議（NSC）全體會議時表示，演習是實現朝鮮半島和平、守護國民生命安全的防禦性演練，並無藉此攻擊北韓、加劇半島緊張局勢的意圖。

    儘管本次演習規模和往年相似，但40餘場聯合野外機動訓練（FTX）中，逾20場被推遲至9月舉行。《韓聯社》分析，此舉或為李在明政府顧慮平壤對聯合軍演提出強烈抗議等情況。

