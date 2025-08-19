俄烏休戰見曙光 葉耀元3層面分析：天時地利條件快要形成

美國總統川普（圖右）近日陸續與俄羅斯總統普廷及烏克蘭總統澤倫斯基（圖左）會談，外界關注俄烏戰爭是否能順利平息。圖為川普與澤倫斯基。（彭博）

2025/08/19 12:17

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日陸續與俄羅斯總統普廷及烏克蘭總統澤倫斯基會談，外界關注俄烏戰爭是否能順利平息。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元從「天時、地利、人和」這三個層面進行分析，指相比起之前，目前俄烏只是在打一場沒有盡頭的消耗戰，川普就任後更展現出「要我幫忙就拿東西來換」的態度，加上俄烏兩國國內的反對力量越來越強，這都促成了雙方願意討論和平的可能性。

川普近日先後與普廷及澤倫斯基會談，討論如何終止俄烏戰爭，澤倫斯基在白宮峰會後拋出震撼彈「關於領土問題，將由我與普廷兩人決定」，並透露已準備好和普廷會面。白宮幕僚也透露，川普正推動一個「三步驟」進程，其短期唯一目標，就是讓俄烏兩國領袖能坐下來面對面談判。

葉耀元在臉書發文指出，他認為「時勢造英雄」這句話真的很絕，並指拜登不管怎麼樣斡旋，烏俄戰爭都看不到終點，川普上台半年就快促成了烏俄元首的會晤，討論和平的可能性。雖然川普在媒體上都說，這是因為普廷看他面子，所以才會願意和談。但對此葉耀元直言「如果你信了他這句話，那你可能會被我當掉（攤手）」。

葉耀元說明，在國際關係的分析裡面，雖然「人」的因素也是很重要的，但你也要知道，「天時地利人和」裡面，人和是排第三個。所以在客觀條件不成立的條件之下，你跟誰關係好不好真的沒有太多用處。換言之，現在可能就是那個天時地利條件快要形成的時間點。

葉耀元對此逐一提出分析，首先是「天時」的部分，不管是烏克蘭跟俄羅斯，他們都只是在打一場沒有盡頭的消耗戰。一般來說，消耗戰都會打個兩三年之後，雙方都領悟了現狀不可能有改變的契機，然後才會乖乖地低頭去討論停戰協議。

其次為「地利」的部分，不管歐洲國家如何希望取得東歐的和平，你都不能否認讓烏克蘭可以撐到現在的主要原因，除了各國對俄羅斯的經濟制裁之外，就是美國先進的軍事援助。講白了，烏克蘭能撐多久，能打得多好，美國背後提供的技術與資源有決定性的影響。

葉耀元也指出，一開始澤倫斯基認為美國會無條件的幫忙，但在川普上台之後在228上演的元首「直播會」，澤倫斯基跟全世界的國家都理解到川普「不會無條件的因為道德或其他理由來幫你」。白話文解釋，要我幫忙就拿東西來換。現在的美國霸權，跟過去我們看到的非常不同。

最後是「人和」，澤倫斯基在國內的反彈聲浪也滿滿的上來了，畢竟民主的程序也因為戰爭而擱置，這對烏克蘭人來說不見得是一個可以被接受的選項。普廷雖然沒有碰到什麼國內的反抗，因為敢反抗的人差不多都掰掰了，但他所面臨的執政風險並沒有變小，伴隨著戰爭越打越久，反動勢力（尤其是那些在克林姆林宮內部的官員）就越來越蠢蠢欲動。葉耀元也猜測，普廷的健康可能有亮紅燈了，所以普廷才變得比較願意把「他認為的和平條件」說清楚講明白。

至於最後到底能怎麼樣，葉耀元也直言「不是很確定」，因為談判的過程還是充滿著不確定性。但如果烏克蘭放棄頓巴斯跟克里米亞，可以換來美軍的進駐，直接嚇阻俄羅斯未來的軍事行動，這對多數的烏克蘭人來說，或許是一個可以接受的選項。

葉耀元在文末也指出，其實川普這一招也是要離間中俄關係。畢竟和談成功了的話，中國就買不到便宜的天然氣跟大麥了喔。對美國來說，大國競爭的對象是中國，不是俄羅斯。

