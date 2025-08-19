為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    讚揚川普「務實的和平締造者」 北約秘書長：會談十分成功

    北約秘書長呂特表示會談十分成功，並讚揚川普是「務實的和平締造者」。（路透）

    北約秘書長呂特表示會談十分成功，並讚揚川普是「務實的和平締造者」。（路透）

    2025/08/19 09:28

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基舉行「川澤會」，歐洲主要國家領袖也都參與了會談，重點聚焦於如何結束烏俄戰爭。北約秘書長呂特（Mark Rutte）18日表示會談十分成功，並讚揚川普是「務實的和平締造者」。

    綜合外媒報導，呂特在接受《福斯新聞》主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）訪問時談到川普，表示川普正在對俄羅斯施加壓力，同時也在尋找解決問題的方法，特別是和普廷對話十分重要，目前正努力協調美俄烏三邊會談。

    呂特提到，此次會談期間，並沒有討論到在烏克蘭部署地面部隊的問題，而川普政府對烏克蘭安全保障的承諾還不明確，「美國的介入究竟代表了什麼，我們將在未來幾天進行討論」。呂特隨後補充道，美國介入安全保障是一個「突破」，但介入的程度仍有待商榷。

    此外，呂特也提及今日各國領導人並未討論重新劃定烏克蘭邊界的問題，呂特表示，這議題是澤倫斯基在未來可能舉行的美俄烏三邊會議上要討論的，今日各國領導人達成的共識是「任何要討論的領土問題都必須有安全保障」。

