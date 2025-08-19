為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    讚白宮會談氣氛佳 澤倫斯基：已準備好與普廷會面

    澤倫斯基會後在白宮外舉行記者會，他已準備好以「任何形式」和普廷會面。（美聯社）

    澤倫斯基會後在白宮外舉行記者會，他已準備好以「任何形式」和普廷會面。（美聯社）

    2025/08/19 08:32

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基，以及歐洲主要國家領袖舉行會談，會議重點聚焦於如何結束烏俄戰爭。澤倫斯基會後接受媒體訪問時提到，此次和川普會面的成果是截至目前為止最好的一次，澤倫斯基也說，他已準備好以「任何形式」和俄羅斯總統普廷會面。

    綜合外媒報導，在會談結束後，澤倫斯基在白宮外發表談話，他對川普表達感謝，並提到此次與川普會面是到目前為止最好的一次，氣氛十分融洽。

    有記者詢問澤倫斯基，在白宮內看到烏克蘭與俄羅斯的地圖有何看法，澤倫斯基說，川普這幅地圖所展現的戰場局勢並不正確，而他在會談中有機會向川普解釋前線態勢。

    澤倫斯基提到，普廷在與川普的通話中提議，先進行一次烏俄雙邊會談，之後再舉行一次三方會談。澤倫斯基表示，他已經準備好以「任何形式」與普廷會面，至於是否參加後續的三方會談，將取決於首次會面的結果。

    澤倫斯基說，他不想在會議前預設條件，因為這樣一來，普廷會就此提出更多條件，「我認為我們應該無條件會面，並思考如何推動這條終戰之路」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播