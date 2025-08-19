讚白宮會談氣氛佳 澤倫斯基：已準備好與普廷會面

澤倫斯基會後在白宮外舉行記者會，他已準備好以「任何形式」和普廷會面。（美聯社）

2025/08/19 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基，以及歐洲主要國家領袖舉行會談，會議重點聚焦於如何結束烏俄戰爭。澤倫斯基會後接受媒體訪問時提到，此次和川普會面的成果是截至目前為止最好的一次，澤倫斯基也說，他已準備好以「任何形式」和俄羅斯總統普廷會面。

綜合外媒報導，在會談結束後，澤倫斯基在白宮外發表談話，他對川普表達感謝，並提到此次與川普會面是到目前為止最好的一次，氣氛十分融洽。

有記者詢問澤倫斯基，在白宮內看到烏克蘭與俄羅斯的地圖有何看法，澤倫斯基說，川普這幅地圖所展現的戰場局勢並不正確，而他在會談中有機會向川普解釋前線態勢。

澤倫斯基提到，普廷在與川普的通話中提議，先進行一次烏俄雙邊會談，之後再舉行一次三方會談。澤倫斯基表示，他已經準備好以「任何形式」與普廷會面，至於是否參加後續的三方會談，將取決於首次會面的結果。

澤倫斯基說，他不想在會議前預設條件，因為這樣一來，普廷會就此提出更多條件，「我認為我們應該無條件會面，並思考如何推動這條終戰之路」。

