重大進展！德總理：普廷同意2週內與澤倫斯基會面

德國總理梅爾茨表示，普廷（左）在與川普的電話交談中，同意和澤倫斯基（右）舉行會晤，地點尚未確定。（美聯社）

2025/08/19 07:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基，及歐洲主要國家領袖舉行會談，討論如何終結烏克蘭戰爭。川普會後發文表示，已跟俄羅斯總統普廷通電話，開始安排普廷和澤倫斯基會晤，接著會舉行美俄烏三方會談。外媒報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，普廷在與川普的電話交談中，同意和澤倫斯基舉行會晤，但具體地點尚未確定。

綜合外媒報導，梅爾茨表示，在川普和歐洲領袖會談期間，川普與普廷通電話，普廷同意在未來兩週內與澤倫斯基會面，地點尚未確定。

梅爾茨說，這樣的峰會需要做好充分的準備，但他不知道普廷是否「有勇氣」參加這樣的峰會，因此需要說服。

克里姆林宮一名高級助手烏沙科夫則透露，川普和普廷進行了「坦誠且極具建設性的通話」，持續約40分鐘。烏沙科夫表示，川普表示「支持俄羅斯和烏克蘭代表團進行直接談判」。

澤倫斯基在與川普會晤後舉行的記者會上則表示，他已準備好與普廷舉行「任何形式」的會晤，他將參加接下來的三方會談，這取決於第一次會談的進展。

澤倫斯基也說，尚不清楚雙邊會面的具體細節，但不想對會晤施加條件，因為普廷也會提出自己的條件，強調「我無條件地相信，我們應該會面並思考如何進一步發展這條結束戰爭的道路。」

