為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    重大進展！德總理：普廷同意2週內與澤倫斯基會面

    德國總理梅爾茨表示，普廷（左）在與川普的電話交談中，同意和澤倫斯基（右）舉行會晤，地點尚未確定。（美聯社）

    德國總理梅爾茨表示，普廷（左）在與川普的電話交談中，同意和澤倫斯基（右）舉行會晤，地點尚未確定。（美聯社）

    2025/08/19 07:52

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基，及歐洲主要國家領袖舉行會談，討論如何終結烏克蘭戰爭。川普會後發文表示，已跟俄羅斯總統普廷通電話，開始安排普廷和澤倫斯基會晤，接著會舉行美俄烏三方會談。外媒報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，普廷在與川普的電話交談中，同意和澤倫斯基舉行會晤，但具體地點尚未確定。

    綜合外媒報導，梅爾茨表示，在川普和歐洲領袖會談期間，川普與普廷通電話，普廷同意在未來兩週內與澤倫斯基會面，地點尚未確定。

    梅爾茨說，這樣的峰會需要做好充分的準備，但他不知道普廷是否「有勇氣」參加這樣的峰會，因此需要說服。

    克里姆林宮一名高級助手烏沙科夫則透露，川普和普廷進行了「坦誠且極具建設性的通話」，持續約40分鐘。烏沙科夫表示，川普表示「支持俄羅斯和烏克蘭代表團進行直接談判」。

    澤倫斯基在與川普會晤後舉行的記者會上則表示，他已準備好與普廷舉行「任何形式」的會晤，他將參加接下來的三方會談，這取決於第一次會談的進展。

    澤倫斯基也說，尚不清楚雙邊會面的具體細節，但不想對會晤施加條件，因為普廷也會提出自己的條件，強調「我無條件地相信，我們應該會面並思考如何進一步發展這條結束戰爭的道路。」

    相關新聞請見：

    中斷會議與俄通話！川普會後發文：正安排普廷與澤倫斯基會面

    美歐白宮高峰會 川普：美將參與烏克蘭維和 提供大量協助

    川澤白宮會談 川普：若順利將舉行美俄烏三方會談

    白宮烏克蘭峰會 川普：普廷想為我達成協議

    白宮川澤會服裝政治學 澤倫斯基這次穿西裝了

    歐洲不能缺席 馬克宏推美俄烏歐「四方會談」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播