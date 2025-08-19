中斷會議與俄通話！川普會後發文：正安排普廷與澤倫斯基會面
美國總統川普18日與多名歐洲領袖會談。（彭博社）
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週一（18日）在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基和多位歐洲領導人舉行會談，討論烏國和平問題，會議期間川普一度中斷會議，與俄羅斯總統普廷通電話，會議結束後，川普也發文透露，他在會談後打電話給普廷，並開始安排普廷和澤倫斯基在待定地點會晤。
綜合外媒報導，一名歐盟外交官透露，川普在會談時，一度暫停與澤倫斯基和其他歐洲領導人交談，與普廷進行通話。
美東時間下午6點左右，部分歐洲領導人與川普會談後走出白宮橢圓形辦公室。
川普週一晚間在社群媒體上寫道，他與烏克蘭總統澤倫斯基，及法國、芬蘭、義大利、英國、德國等國領導人，和歐盟委員會主席馮德萊恩、北約秘書長呂特等貴賓在白宮舉行了非常愉快的會晤。會晤期間討論對烏克蘭的安全保障問題，這些保障將由歐洲各國在與美國協調後提供。
川普文中強調，與會所有人都對俄烏和平的可能性感到非常高興。會晤結束後，他致電俄總統普廷，並開始安排廷與澤倫斯基在待定地點會晤。會晤結束後，將舉行三方會談，由兩國總統加上他本人參加。
川普文末再次強調，對於一場持續近4年的戰爭來說，這無疑是一個非常好的開始。副總統范斯、國務卿魯比歐和特使魏科夫正在與俄羅斯和烏克蘭進行協調。他感謝大家對此事的關注。
美國總統川普18日在白宮會晤歐洲領袖。（美聯社）
美國總統川普18日在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基等人。（歐新社）
美國總統川普（中）18日表示，他已開始安排烏克蘭總統弗澤倫斯基（左）和俄羅斯總統普廷（右）之間的和平會談，隨後還將舉行三方會談。 （法新社）
