為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中斷會議與俄通話！川普會後發文：正安排普廷與澤倫斯基會面

    美國總統川普18日與多名歐洲領袖會談。（彭博社）

    美國總統川普18日與多名歐洲領袖會談。（彭博社）

    2025/08/19 06:57

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週一（18日）在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基和多位歐洲領導人舉行會談，討論烏國和平問題，會議期間川普一度中斷會議，與俄羅斯總統普廷通電話，會議結束後，川普也發文透露，他在會談後打電話給普廷，並開始安排普廷和澤倫斯基在待定地點會晤。

    綜合外媒報導，一名歐盟外交官透露，川普在會談時，一度暫停與澤倫斯基和其他歐洲領導人交談，與普廷進行通話。

    美東時間下午6點左右，部分歐洲領導人與川普會談後走出白宮橢圓形辦公室。

    川普週一晚間在社群媒體上寫道，他與烏克蘭總統澤倫斯基，及法國、芬蘭、義大利、英國、德國等國領導人，和歐盟委員會主席馮德萊恩、北約秘書長呂特等貴賓在白宮舉行了非常愉快的會晤。會晤期間討論對烏克蘭的安全保障問題，這些保障將由歐洲各國在與美國協調後提供。

    川普文中強調，與會所有人都對俄烏和平的可能性感到非常高興。會晤結束後，他致電俄總統普廷，並開始安排廷與澤倫斯基在待定地點會晤。會晤結束後，將舉行三方會談，由兩國總統加上他本人參加。

    川普文末再次強調，對於一場持續近4年的戰爭來說，這無疑是一個非常好的開始。副總統范斯、國務卿魯比歐和特使魏科夫正在與俄羅斯和烏克蘭進行協調。他感謝大家對此事的關注。

    相關新聞請見：

    川澤白宮會談 川普：若順利將舉行美俄烏三方會談

    白宮烏克蘭峰會 川普：普廷想為我達成協議

    美歐白宮高峰會 川普：美將參與烏克蘭維和 提供大量協助

    白宮川澤會服裝政治學 澤倫斯基這次穿西裝了

    歐洲不能缺席 馬克宏推美俄烏歐「四方會談」

    美國總統川普18日在白宮會晤歐洲領袖。（美聯社）

    美國總統川普18日在白宮會晤歐洲領袖。（美聯社）

    美國總統川普18日在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基等人。（歐新社）

    美國總統川普18日在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基等人。（歐新社）

    美國總統川普（中）18日表示，他已開始安排烏克蘭總統弗澤倫斯基（左）和俄羅斯總統普廷（右）之間的和平會談，隨後還將舉行三方會談。 （法新社）

    美國總統川普（中）18日表示，他已開始安排烏克蘭總統弗澤倫斯基（左）和俄羅斯總統普廷（右）之間的和平會談，隨後還將舉行三方會談。 （法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播