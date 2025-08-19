歐洲不能缺席 馬克宏推美俄烏歐「四方會談」

法國總統馬克宏（右）在與美國總統川普（中）、烏克蘭總統澤倫斯基（左），以及其他歐洲領袖舉行的會談中，提出召開美俄烏歐四方會議的建議。（彭博）

2025/08/19 05:57

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國總統馬克宏18日在與美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基，以及其他歐洲領袖舉行的會談中，提出召開四方會談的建議，即除了美國、俄羅斯和烏克蘭，歐洲也應參與。

馬克宏表示，美俄烏的三方會談「非常重要，因為這是解決問題的唯一方法」，但同時建議歐洲也應參與其中，但他並未具體說明誰將代表歐洲發言。

馬克宏說，「做為後續，我們需要四方會議，因為當我們談論安全保障時，我們談的是整個歐洲大陸的安全。」「這就是為什麼我們在這裡團結支持烏克蘭。」

這場在白宮舉行的高峰會還有英國、德國、義大利、芬蘭、歐盟執委會和北大西洋公約組織（NATO）領袖參加，他們專程飛往華府以展現力挺烏克蘭，並承諾將在任何和平協議中為烏克蘭提供強有力的安全保障。

澤倫斯基在與川普一對一會談後，與歐洲領袖會面前向媒體透露，會中討論多項敏感議題，包括領土問題、安全保障，以及戰俘與被囚人員的交換。他也向川普提出舉行美俄烏三方會談的構想，並期盼美方參與。

