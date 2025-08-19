白宮烏克蘭峰會 川普：普廷想為我達成協議

美國總統川普（右）被麥克風捕捉到，向法國總統馬克宏（左）表示，俄羅斯總統普廷「想要為我達成協議」。（彭博）

2025/08/19 04:41

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷18日下午並未與美國總統川普、歐洲領袖及烏克蘭總統澤倫斯基，一起出席在白宮召開的高峰會，但他的意見並未缺席。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普談到他的俄羅斯對手時表示，「我認識他很久了，我們一直有很好的關係。」「我認為普廷總統也想找到解決方案。我們拭目以待。」

請繼續往下閱讀...

即使川普的語氣似乎在為普廷發言，但聚集在白宮的歐洲領袖中，幾乎沒有人直接提到普廷的名字。雖然這位俄羅斯總統處於事件核心，並在很大程度上決定烏克蘭的命運，但普廷是否像川普一再暗示的那樣專注於達成和平協議，仍是一個懸而未決的問題。

川普表示，他認為美國、俄羅斯和烏克蘭之間的三方會談，很快就會成真。「我認為這是『何時』而非『是否』會發生。」

不過，CNN指出，「何時」這個問題本身，可能比時間更具意義，因為它將顯示普廷對透過談判結束戰爭的認真程度，或者只是像許多批評者懷疑的那樣，只是在拖延時間。

CNN還披露，在這場多邊會議召開之前，川普被一支開著的麥克風捕捉到，說普廷想為他解決戰爭問題。川普在東廳（East Room）向法國總統馬克宏低聲說道，「我覺得他想要達成協議」，「我覺得他想要為我達成協議，你懂嗎？聽起來很瘋狂吧。」

錄音中還聽到，川普談到要安排普廷與澤倫斯基舉行三方會談。

儘管川普語氣樂觀，但也為可能的失望預留空間。「這有可能無法達成，另一方面，也有可能成功。」「我們必須盡最大努力。這就是你所能做的一切。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法