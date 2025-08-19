川普澤倫斯基相見歡　推動終戰協議擬會後致電蒲亭

2025/08/19 04:21

〔中央社〕美國總統川普今天歡迎烏克蘭總統澤倫斯基到白宮會談，接受媒體提問時稱讚對方穿黑色西裝帥氣，並重申他對終結俄烏戰爭的看法，且打算在會談後致電俄羅斯總統蒲亭。

法新社報導，記者詢問川普在與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）握手後，想對烏克蘭人民說些什麼時，他說「我們愛他們」。

他還稱讚澤倫斯基的帥氣黑色外套。澤倫斯基今年2月底訪問白宮時，曾因沒穿西裝遭到右翼媒體批評，當時還與川普發生爭執，不歡而散。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當時質疑澤倫斯基未穿西裝的記者葛倫（Brian Glenn）今天向他說：「你穿那套西裝看起來很帥。」

川普直呼「我也說一樣的話」，澤倫斯基則對葛倫說「你還是穿著同套西裝。我變了，但你沒變」。

彭博（Bloomberg News）報導，川普向現場媒體提到俄烏戰爭時說道：「我喜歡停火這個概念。」

但他提到，「我們可以在他們繼續交戰的同時推動達成和平協議」，最近一些和平協議達成時也並未要求交戰國先實現停火。

川普表示，他今天跟澤倫斯基及歐洲多國領袖會談後，將致電俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。他3天前剛在阿拉斯加州與蒲亭會談。1140819

