美歐白宮高峰會 川普：美將參與烏克蘭維和 提供大量協助

美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基，以及歐洲主要國家領袖舉行罕見的高峰會。（美聯社）

2025/08/19 04:34

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對如何終結烏克蘭戰爭，美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基，以及歐洲主要國家領袖舉行會談。川普在會後對媒體表示，美國將會「參與」（involved）維護達成和平協議後的烏克蘭和平，承諾將向烏克蘭提供「大量協助」（a lot of help），但他並未具體說明美方將會扮演何種角色。

川普表示，願意支持歐洲對烏克蘭的安全保障，俄羅斯將接受烏克蘭的安全保障，做為和平協議的一部分。「我認為（俄羅斯總統）普廷也想找到一個答案。」「一到兩週內，我們就會知道是否能解決這個問題，還是這場可怕的戰鬥將繼續下去。」

川普在白宮舉行的這場高峰會中，與澤倫斯基及歐洲各國領袖同台，展現罕見的團結姿態。不過，川普仍堅持實現和平不需要停火，此一立場與俄羅斯總統普廷不謀而合。

川普在會議一開始，先讚揚歐洲與北大西洋公約組織（NATO）領袖，並表示他對結束俄烏衝突的協議持樂觀態度。「我很樂觀地認為，大家共同努力能達成一項協議，以阻止俄羅斯未來對烏克蘭的任何侵略行動。」「我認為歐洲各國將承擔大部分責任。我們會協助他們，並讓局勢變得非常穩固。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）支持川普、普廷與澤倫斯基舉行三方會談，認為這是結束烏克蘭戰爭的重要途徑。「過去幾年我們很努力，目標是實現一個穩健且長久的和平。」「這就是為什麼這場三方會議的構想非常重要，因為這是唯一能解決問題的方式。」

義大利總理梅洛尼對川普說，「如果我們想要達成和平，如果我們想要捍衛正義，就必須團結一致。」「我們站在烏克蘭這一邊。」芬蘭總統史塔布隨後表示：「是歐洲團隊與美國團隊共同協助烏克蘭。」

德國總理梅爾茨說：「我希望下次會面能看到停火，那應該是三方會議。」北約秘書長呂特則稱，川普對安全保障的承諾是「重大突破」。

澤倫斯基主張，烏克蘭安全需要兩個要件，第一是透過武器供應與訓練來維持「強大的烏克蘭軍隊」，第二則取決於美歐與北約能提供的保障。

