澤倫斯基赴白宮會川普　稱尋求以外交結束俄烏戰爭

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基今天赴白宮橢圓形辦公室和美國總統川普會談，他當面感謝川普為了阻止俄羅斯侵略烏克蘭所做的努力，並準備尋求以「外交途徑」來結束俄國發動的戰爭。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭準備尋求「外交途徑」來結束俄羅斯發動的戰爭，並再次強調烏方希望跟莫斯科當局和華府進行三方會談。

澤倫斯基指出，烏克蘭必須忍受俄羅斯每天襲擊，「我們需要終止這場戰爭，阻止俄羅斯。我們需要美國和歐洲夥伴的支援」。

他提到，自己準備好跟川普和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行三方峰會。川普已經表示，有意在今天的會談後不久舉行美俄烏三方峰會。

澤倫斯基還說，他感謝北大西洋公約組織（NATO）的一項新計畫，允許北約成員國向美國採購武器並運往烏克蘭，「我們感謝這項計畫和機會。我們感謝歐洲，他們為此買單」。

川普也對這項計畫表達讚賞之意，因為這代表美國沒有直接給予烏克蘭任何東西，而是將美國軍備出售給烏克蘭的盟邦。

當記者問到達成協議需要哪些安全保障時，澤倫斯基表示，他的國家需要「一切」。

他指出，烏克蘭首先需要一支強大的軍隊，包括武器、人員、訓練及情報，所有這些都取決於「大國」，例如美國和其他盟邦。

另外，澤倫斯基向川普遞交了一封信，這是烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）寫給美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）的信件。

他說道：「我的妻子，烏克蘭第一夫人，她寫了這封信。但這不是給你的，而是給你妻子的。」此話一出引起現場記者哄堂大笑。1140819

