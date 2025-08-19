「川澤會」氣氛好　川普不排除派軍赴烏克蘭維和

2025/08/19 03:21

〔中央社〕川普今天於白宮會晤澤倫斯基，氣氛較兩人上回在全球鏡頭前起口角的場面明顯和緩許多，全程沒有火光，聚焦回應記者提問。期間川普提到歐洲和美國都將參與確保烏克蘭戰後和平，但他拒絕明確表態美軍是否駐紮當地維持和平。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月底在白宮遭美國總統川普和副總統范斯（JD Vance）公開訓斥後，今天中午重返白宮與川普討論終結俄烏戰事。

由於川普本月15日才在美國阿拉斯加州軍事基地會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），外界格外關注「川澤」白宮二會成果。

川普在白宮橢圓形辦公室和澤倫斯基短暫會見媒體時，未正面回答美軍是否駐紮烏克蘭維持和平，「也許今天稍晚會告訴你們答案」。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，川普拒絕排除美軍進駐烏克蘭的可能性，被外界視為美國在烏克蘭政策上的重大轉變，也與川普拒讓美國軍隊捲入外國衝突的選舉承諾相悖。對飽受戰火摧殘的烏克蘭而言，安全保障是任何和平協議的關鍵。

川普說，美國將與烏克蘭及所有人合作，確保長久維持的和平。這是長期目標，「我們不是在談一個兩年的和平，然後再次陷入混亂。我們會確保一切安好」。

媒體進一步追問對烏克蘭的保障時，川普表示，任何戰後協議都會在安全方面「提供大量協助」，但強調歐洲將會是「第一道防線」，美國也會提供協助。

同時，川普似乎否決烏克蘭未來加入北大西洋公約組織（NATO）的可能性，呼應他稍早於社群媒體上的貼文，但他同時保留空間，對媒體表示「目前還沒有相關討論」。

他說道，「我們今天將討論這件事，但我們會給予他們非常好的保護，非常好的安全」。

川普也說，等待與他和澤倫斯基會面的歐洲領袖們在此事立場相當一致。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天與澤倫斯基同赴華府。

英國廣播公司（BBC）以「前所未見的一刻」形容如此陣仗，指出美俄峰會後，歐洲領袖們有些許緊張。

川普今天也表示，在跟澤倫斯基及歐洲領袖會談後，他將與蒲亭對話。（編輯：陳彥鈞）1140819

