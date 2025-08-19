鏡頭前雖不再口角　澤倫斯基面臨艱難抉擇

2025/08/19 03:15

〔中央社〕美國與烏克蘭及歐洲領袖在白宮舉行峰會。相較於半年前公開尖銳口角，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基今天會晤顯見克制，未深入觸及美俄峰會報導內容，雙方都對結束俄烏戰爭展現正面態度，澤倫斯基在兩場峰會後將面臨艱難抉擇。

歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）、與英、法、德、義、芬蘭等歐洲組織與國家領袖先到達白宮，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後抵達，於白宮與川普進行對話，歐洲領袖之後加入會談。

請繼續往下閱讀...

兩人在鏡頭前陸續回應記者提問，川普主導大部分對話，回答俄烏戰爭和平協議、與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）阿拉斯加會談內容及華盛頓特區治安等提問。

澤倫斯基明顯較為克制，多次感謝川普為烏國和平與蒲亭會晤的努力，僅簡短回應問題，未見長篇論述及質疑華府立場。

半年前，澤倫斯基與川普及美國副總統范斯（JD Vance）在相同場合發生尖銳口角，烏國訪團提前離開白宮。在各方均希望烏克蘭前線停火與冀求和平前提下，第2次公開會面未見意料外場面。

白宮在美俄元首會談後，陸續向美國媒體釋放的訊息包括，蒲亭與川普提出烏克蘭放棄俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）地區控制的領土、烏克蘭不加入北約與美國願提供烏國某些安全保障，跳過俄軍於前線停火而直接進行停戰協議。

烏克蘭長期不接受放棄及交換領土，美方在歐洲多國領袖參與下，將就「川蒲會」內容與烏方溝通，澤倫斯基面臨戰爭與和平、主權與喪失國土等來自國內外極大壓力。部分美國與歐洲輿論認為，蒲亭顯然在阿拉斯加峰會占上風，川普未提及增加對俄經濟制裁。

美俄峰會後，白宮隨即安排川普與烏克蘭及歐洲領袖峰會；川普在提問中指會談後將與蒲亭聯繫，希望俄烏雙方會晤。（編輯：盧映孜）1140819

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法