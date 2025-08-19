為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川澤白宮會談 川普：若順利將舉行美俄烏三方會談

    美國總統川普（中）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）18日的會議氣氛明顯融洽，右為美國國務卿魯比歐。（美聯社）

    美國總統川普（中）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）18日的會議氣氛明顯融洽，右為美國國務卿魯比歐。（美聯社）

    2025/08/19 03:09

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基，舉行全球矚目的會談。川普表示，如果他與澤倫斯基的會晤順利，他希望召開有俄羅斯總統普廷參與的三方會談，目標是結束戰爭。

    川普在橢圓辦公室與澤倫斯基並坐時表示，他將在18日稍晚與普廷通話，並希望能與普廷和澤倫斯基舉行三方會議，「我認為，如果今天一切順利，我們將舉行三方會議，而且我認為屆時將有機會可以結束這場戰爭。」

    這次會議是自今年2月兩人在同一場合爆發激烈爭執以來的首次會晤，而且川普甫於15日在阿拉斯加與普廷舉行高峰會。

    澤倫斯基感謝川普主持此次會談，並表示會談將在當天稍晚擴展至歐洲領袖參與。他說：「感謝您的邀請，也非常感謝您為停止殺戮、結束這場戰爭所做的努力，尤其是您個人的努力。」

    相較於今年2月，川普和澤倫斯基這次面對面會晤，呈現明顯不同的情景。上次，川普與副總統范斯抨擊澤倫斯基「不尊重」美國，澤倫斯基則雙臂交叉，對在坐的川普政府要員投以懷疑目光。兩位總統不時彼此插話，也以手勢表達不同意見。

    18日的會議則明顯氣氛緩和，兩人多數時間雙手交叉放在膝上，回應記者提問。與國務卿魯比歐同坐的范斯此次並未發言，靜靜觀看川普與澤倫斯基互動，並回答記者提問。

    這次會議的重點是，烏克蘭為了達成和平協議，需要美國提供哪些安全保障，以及川普是否願意提供。澤倫斯基列出他認為烏克蘭保障安全所需，包括透過武器銷售與訓練建立「強大的烏克蘭軍隊」。

    川普並未承諾派遣美軍，而是表示將有類似「北約式」的安全存在，但所有細節將在與歐洲領袖的會議中討論。川普說，「他們（烏克蘭）想要得到保護，對此非常重視，我們會協助他們。」「我認為達成這個協議非常重要。」

    會前，澤倫斯基在社群媒體X平台發文寫道：「唯有實力才能迫使俄羅斯走向和平，而川普總統擁有這種實力。我們必須做對每一步，才能實現和平。」

    澤倫斯基強調，他們將「有時間討論安全保障的架構，這才是真正最重要的議題。」

    歐洲各國領袖18日上午在華府與澤倫斯基舉行預備會議，澤倫斯基也會見川普的烏克蘭特使凱洛格。據稱普廷對西方提供的烏克蘭安全保障持開放態度，但拒絕烏克蘭加入北約的願望。

    川普和澤倫斯基在發表開場聲明，並回答被允許進入橢圓辦公室的記者提問後，開始閉門會談。

    熱門推播