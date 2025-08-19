為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    白宮川澤會服裝政治學 澤倫斯基這次穿西裝了

    烏克蘭總統澤倫斯基此次造訪白宮穿上正式西裝，川普對記者說：「他打扮得很正式。」（路透）

    2025/08/19 02:40

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普18日在白宮針對如何終結烏克蘭戰爭，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談。記取今年2月的「教訓」，澤倫斯基此次造訪白宮，穿著更為正式的西裝，顯然也更迎合川普的標準。

    川普在白宮西翼門口迎接澤倫斯基。當澤倫斯基座車駛近時，川普揮拳示意，隨後與澤倫斯基握手。看到澤倫斯基穿著正裝與會，川普對記者說：「他打扮得很正式。」（He’s all dressed up.）

    在坐定後，保守派媒體「真美國之聲」（Real America’s Voice）記者葛倫（Brian Glenn）告訴澤倫斯基：「你的西裝看起來非常棒。」川普插話說：「我也這麼說過。」並轉向澤倫斯基說：「這位就是上次批評你的人。」

    澤倫斯基回應：「我記得。」全場隨即響起笑聲。

    自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基放棄傳統深色西裝與領帶的穿著，經常選擇穿繡有烏克蘭軍徽的長袖T恤，以表達對前線官兵的支持，但在今年2月造訪白宮時引發爭議。

    葛倫在澤倫斯基上次訪問白宮時，就曾至少兩度詢問他的穿著，暗示其休閒打扮不夠尊重。「為什麼不穿西裝？你人在這個國家的最高權力中心，卻拒絕穿西裝？你有西裝嗎？」

    當時，澤倫斯基反問：「你有什麼意見嗎？」葛倫又說：「很多美國人對你不尊重這個辦公室有意見。」

    澤倫斯基說：「等到戰爭結束後，我再穿正式服裝。」

