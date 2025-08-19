加薩危機一線曙光 哈瑪斯接受新停火協議 以色列尚未點頭

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」18日表示，已接受由阿拉伯國家提出的新停火協議，但以色列尚未同意。圖為救援組織在加薩走廊空投救援物資。（法新社）

2025/08/19 01:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」18日表示，已接受由阿拉伯國家提出的新停火協議，但以色列尚未同意。此舉為結束已持續22個月、造成超過6萬2000人喪生的加薩戰爭帶來一線希望。

這項停火協議是由埃及與卡達提出，包括以色列軍隊撤出加薩的時間表，以及就永久停火展開談判的保障。消息人士透露，哈瑪斯接受的版本，與以色列先前同意的計畫幾乎相同。

然而，以色列官員表示，仍在審核這項協議，尚未承諾接受。以色列總理納坦雅胡一再強調，戰爭將持續到哈瑪斯被消滅、以色列取得對加薩的「持久安全控制」為止。

美國總統川普則透過社群媒體，否定這項斡旋方案，強調只有哈瑪斯被摧毀，以色列人質才有可能獲釋。川普的態度顯示，華府目前可能不會全力支持阿拉伯國家提出的最新方案。

同日，以色列國防軍宣稱，正準備重新佔領加薩市及其他人口稠密地區，此舉增加加薩人道災難惡化的可能性，專家表示當地正逐漸陷入饑荒。

以色列擴大軍事行動的計畫，部分目的是為了向哈瑪斯施壓，不僅引發國際強烈譴責，也激怒許多以色列人，他們擔心被俘剩餘人質的安危。數十萬人17日走上街頭，參加大規模抗議，呼籲釋放人質。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）在視察埃及與加薩邊境的拉法關卡（Rafah Crossing）時表示，斡旋方正在努力重啟美方提出的60天停火方案，在此期間將釋放部分人質，雙方同時就持久停火及其餘人質的歸還進行談判。

阿布德拉提示，卡達總理穆罕默德也加入談判，哈瑪斯首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）上週抵達開羅參與會議。他指出，調解方對其他方案持開放態度，包括一次性釋放所有人質的全面協議。

哈瑪斯政治局成員奈姆（Bassem Naim）隨後告訴美聯社，該組織已接受調解方提出的方案，但未做進一步說明。

