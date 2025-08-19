為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    澤倫斯基赴白宮會談前 籲川普對俄以實力求和平

    烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促美國總統川普對俄羅斯展現「以實力求和平」，他在與川普會談前先行發文，爭取討論安全保障的架構，兩人的會談已於稍早展開。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促美國總統川普對俄羅斯展現「以實力求和平」，他在與川普會談前先行發文，爭取討論安全保障的架構，兩人的會談已於稍早展開。（美聯社）

    2025/08/19 01:30

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天敦促美國總統川普對俄羅斯展現「以實力求和平」，在事關重大的白宮會談進行前呼應川普本人說法。

    川普即將在白宮會晤澤倫斯基和多位歐洲領袖，商討如何結束俄羅斯侵略烏克蘭的議題。

    法新社報導，澤倫斯基形容白宮的會談「非常嚴肅」，並於會前試圖以川普招牌性的「以實力求和平」論調奉承他。

    澤倫斯基在社群媒體X平台發文寫道：「唯有實力才能迫使俄羅斯走向和平，而川普總統擁有這種實力。我們必須做對每一步才能實現和平。」

    澤倫斯基還說，他們將「有時間討論安全保障的架構，這才是真正最重要議題」。

    歐洲多國領袖今天上午在華府與澤倫斯基舉行預備會議，後者同時也跟川普的烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）會面。

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）在前往華府的飛機上告訴記者：「我們必須確保和平，持久的和平，並且要公正，合乎正義。」

    義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）前往白宮前表示，「對話的小窗口正開啟」，她也支持安全保障的構想。

