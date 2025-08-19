台疑美論升溫 葛來儀：美國應公開表明台灣重要性

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀指出，台灣的「疑美論」再次升溫，川普政府應採取對策，以免損及美國自身利益。（取自葛來儀Ｘ）

2025/08/19 00:45

〔國際新聞中心／綜合報導〕華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，台灣民眾過去一直對美國抱持友好態度，但最近這種觀感逐漸轉向負面。自從2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，美國拜登政府選擇不直接派兵協防烏克蘭，引發對美國是否可靠的質疑。儘管這類疑慮曾一度降溫，但如今類似情緒又再次升溫。

葛來儀和藍立雅（Jennifer Lan）18日在GMF官網聯名撰文，解釋造成這種變化的原因，並提出相關建議。原因包括對現任總統川普的不信任，以及台積電將產能擴展至美國可能削弱台灣的戰略重要性，增加中國對台動武的風險。此外，川普對台灣實施的對等關稅也傷害美國形象。

葛來儀指出，對美國的疑慮有其歷史根源，但「疑美論」近來在台灣逐漸發酵，將華府描繪成一個不可靠的夥伴。若放任這股情緒蔓延，最終可能損害美國利益。

葛來儀引述民調數據指出，台灣民眾對美國的信任度明顯下滑，多項民調結果都顯示，台灣民眾對美國的觀感愈來愈負面，對於美國是否會在台海衝突中伸出援手的信心，也跟著動搖。

根據華府智庫「布魯金斯研究所」在一份檢視2025年2月至4月所做民調的報告中指出，有40.5％的受訪者對美國抱持負面觀感，比2024年7月的24.2％大幅增加。認為美國不可信賴的比例，也上升13.9％。

為了回應台灣社會逐漸升高的疑美情緒，並增強台灣民眾對未來的信心與韌性，葛來儀建議美國應該積極採取以下行動：

第一，美國在與中國的各項談判過程中，不應出現任何可能傷害台灣安全或經濟繁榮的妥協或結果。

第二，美國應該表明台灣對美國的重要性，例如透過總統公開演說，激發美國國內對台灣遭到攻擊時予以協防的支持。

第三，美國應該批准並確保對台灣的各項不對稱武器裝備及時出貨，包括透過「總統撥款權」（PDA）和「外國軍事融資」（FMF）等方式，協助台灣提升自衛能力。

第四，完成「台美21世紀貿易倡議」談判，美國國會也應該加速通過「避免雙重課稅協定」，排除雙方的投資障礙。

第五，便利而非阻礙台灣總統過境美國。

第六，持續派遣美國國會代表團訪問台灣，藉此重申美國對台灣民主、繁榮與安全的承諾。

