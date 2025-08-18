川澤會前俄空襲哈爾科夫釀重傷亡 居民：不信談判

烏克蘭第二大城市哈爾科夫今晨遭無人機攻擊，造成至少7人死亡。搜救隊在現場動用挖土機清理瓦礫，加速救援行動。（中央社）

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基預計稍後將與美國總統川普會晤，討論俄烏戰爭的可能終戰條件。會談前夕，俄羅斯持續對烏克蘭發動空襲，第二大城市哈爾科夫今晨遭無人機攻擊，造成至少7人死亡，包括一名1歲半女嬰，另有多人受傷。當地搜救行動仍在進行，傷亡人數可能進一步上升。

中央社記者在哈爾科夫（Kharkiv）其中一處受襲現場觀察，一棟位於工業區內的5層樓高住宅大廈屋頂被炸出一個大坑，外牆熏黑，周邊滿地碎片，現場一片狼藉。搜救人員正動用挖土機清理瓦礫，加速救援行動，一具遺體被覆蓋，靜躺在救護車旁，等待移送。

多名居民在現場圍觀，神情哀傷。一對夫婦目睹自家大樓成為廢墟，情緒低落。男子熱尼亞（Zhenya）受訪時表示，襲擊發生時，一家四口正在睡覺，突如其來的爆炸聲震碎窗戶，濃煙迅速湧入房內。他先將妻子與兩名年幼子女疏散至走廊，再奔至外面的公園避難。

「接著陸續又有多次爆炸，直到（防空系統）開始反擊。」熱尼亞說。他指著大樓外牆一個被挖開的大洞，表示那原本是他們的住家。「什麼都沒了，一切都被毀了。」目前他們一家暫居臨時避難中心。

熱尼亞指出，該棟住宅樓內約有近百個單位，其中約七成有人居住。他不解為何此地成為攻擊目標。「這不是軍事設施，住的都是一般家庭，有小孩、年輕人與老人。」

他們的鄰居一家三口，包括一名1歲半的女嬰，在這場襲擊中罹難。熱尼亞的妻子安娜（Anna）回憶說：「我記得嬰兒車總是放在我家門口，那個孩子還在學走路。」

熱尼亞的母親斯維特蘭娜（Svetlana）得知消息後趕到現場，情緒激動。「為什麼聯合國保持沉默？為什麼你們拍攝我們的痛苦？為什麼沒有人去問會發生這些事？尤其是在阿拉斯加峰會後！」

上週，川普與俄羅斯總統蒲亭在美國阿拉斯加舉行會談，討論俄烏戰事。儘管雙方未達成協議，據路透社報導，蒲亭提出以烏東頓巴斯地區作為停火條件之一，要求烏軍撤出目前仍控制的區域。澤倫斯基之後也表達停火意願，主張可凍結現行戰線，並透過談判釐清領土歸屬，並盼獲得類似北約的安全保障。

當地居民奧列格（Oleg）則表示對談判缺乏信心。「這場戰爭由一人挑起，也只能由他終結。我們或總統都無力改變什麼。」他說，「我們只能持續抵抗，堅持我們手中的武器，這是我們能打敗他們的方法。」

哈爾科夫州國家緊急服務隊發言人瓦西連科（Yevgen Vasilenko）受訪時指出，當地工業區清晨遭到3架無人機攻擊，引發大火，燃燒面積約100平方公尺。現場仍在一邊滅火、一邊進行清理與搜救，增加搶救難度。

根據哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）表示，清晨5時左右，市內遭到5架自殺式無人機襲擊，造成多人死傷，包括一名1歲半女嬰。

澤倫斯基在社群媒體發文指出，這起襲擊是俄羅斯對美烏即將會談的「玩世不恭示威」。他強調，俄方持續發動戰爭與殺戮，是對歐美政治努力的公然挑釁與羞辱。

「這正是為什麼我們尋求國際協助，終結這場屠殺；這也是烏克蘭需要安全保障的原因。」澤倫斯基說，「俄羅斯不應在發動戰爭後獲得任何形式的讚許，戰爭必須結束，莫斯科應該聽到『停止』的聲音。」

