中國海警船頻入釣魚台 日本「海上衛士」無人機監控

日本政府決定投入海上保安廳的大型無人機MQ-9B，監控釣魚台列嶼海域的情勢。（法新社資料照）

2025/08/18 22:56

〔中央社〕產經新聞報導，中國海警局船隻頻繁侵入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本領海，日本政府決定投入海上保安廳的大型無人機「海上衛士」（Sky Guardian，），並已開始運用。

報導指出，根據多名消息人士資訊，由於尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊領海面積達4740平方公里，因此決定運用配備最新型雷達與監視設備的「海上衛士」，結合現有的巡邏船與載人飛機，以提升監視能力，並擴充警備體制。

日本從2012年將尖閣諸島國有化以來，就時常有中國海警船在該海域航行，2020年起更是幾乎每天都有中國海警船現蹤。

根據海上保安廳資料，中國海警船2024年有355天航行在尖閣諸島海域外側鄰接區，較2023年增加3天，創統計史新高紀錄。海保廳也發現，從去年6月後，可以看到所有的海警船上都搭載疑似機砲的物體。

海上保安廳2022年引進「海上衛士」，目前擁有3架。大型「海上衛士」無人機全長11公尺、寬24公尺，高4公尺，最大飛行高度約1萬2000公尺，最遠飛行約4800公里，續航達24小時。此款大型無人機具備紅外線攝影機、雷達等，可從地面操縱監視艦艇等。

報導稱，投入「海上衛士」有意展現日本政府試圖阻止中國單方面改變現狀、強硬主張尖閣諸島（釣魚台列嶼）主權的態度，至於是否能發揮嚇阻效果仍有待觀察。

