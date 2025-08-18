指選舉舞弊頻傳！川普宣布將廢除郵寄投票、電子投票機

川普18日表示將推動全面廢除郵寄投票。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨和民眾黨先前積極想推行「不在籍投票」掀輿論熱議，不少人痛批此舉讓中共更容易利用作票介入台灣選舉，但藍白卻舉美國大選也採用郵寄投票為例，宣稱要效仿成熟民主國家。可在美國，郵寄投票爭議非常多，美國聯邦調查局（FBI）6月還直指中國曾大量偽造美國證件進行郵寄投票。美國總統川普今天（18日）更宣布，他要推動廢除郵寄投票，引發外界討論。

台灣時間18日晚間7點多，川普在自家社群「真相社交」（Truth Social）發文，「我將發起一項運動，全面廢除『郵寄投票』，並且順便取消那些非常不準確、超級昂貴又充滿爭議的『電子投票機』。因為這些機器的成本是準確又可靠的浮水印紙本選票的10倍，紙本選票不但計票更快，也能在選舉當晚馬上明確知道誰贏誰輸，不會留下任何疑慮。」

川普接著說：「美國是全世界唯一還在用郵寄投票的國家，其他國家都因為發現太多嚴重的選務舞弊問題而早就放棄這種方式。我們馬上會展開這項改革行動，但民主黨絕對會強烈反對，因為他們已經把作弊玩到一個前所未有的境界。我將透過簽署行政命令確保2026年的期中選舉能重新回歸誠實公平。別忘了，各州在計算和統計選票時，其實只是聯邦政府的代理人，為了國家的利益，他們必須服從以總統為代表的聯邦政府所發布的指示。」

川普表示，「民主黨推動一堆荒唐透頂的極左政策，例如開放邊界、男性參加女性體育賽事、強推變性以及所謂的『覺醒文化』，早就已經讓他們難以再公平贏得選舉，因此只能靠這種充滿弊端的郵寄投票手法來勝選。只要郵寄投票繼續存在，我們的選舉就永遠不可能誠實、公平，這一點大家都心知肚明，尤其是民主黨。我和共和黨會全力以赴，讓選舉回到誠信與公平的道路上。郵寄投票的騙局和徹底失敗的電子投票機，必須立即終止！請記住，沒有公正誠實的選舉和安全可靠的邊界，就沒有真正的國家可言。」

川普該篇貼文形同狠狠打臉藍白先前想強闖不在籍投票的論述，也戳破去年我國總統大選後一度鬧得沸沸揚揚的「紙本投票、人工開票」容易作票一說。

