川普矢言2026期中選舉前 廢除郵寄投票

美國總統川普宣布，將領導一場反對全國各地採用郵寄投票跟投票機的「運動」。（法新社）

2025/08/18 22:30

〔中央社〕美國總統川普今天宣布，他將領導一場反對全國各地採用郵寄投票跟投票機的「運動」，並在2026年期中選舉前透過簽署行政命令推動相關措施。

路透社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體發文指出：「我將領導廢除郵寄投票的運動，還有那些高度『不精確』、非常昂貴又極具爭議的投票機。」但他未提出任何支持這項說法的證據。

請繼續往下閱讀...

川普還表示：「我們將透過簽署行政命令推動相關措施，協助舉行誠實的2026年期中選舉。這將遭遇民主黨人強烈反對，因為他們的作弊行為達到前所未見程度。」

共和黨籍的川普今年3月25日簽署改革美國選舉制度的行政命令，但在數個民主黨執政州提出訴訟後，遭到法院阻擋。

選舉是由美國50州各自辦理舉行，但川普警告各州最好遵守聯邦規定。

川普寫道：「記住，各州只是聯邦政府在計票和製表方面的『代理人』。為了我們國家的利益，各州必須按照由美國總統代表的聯邦政府命令行事。」

川普於15日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面後曾提到，蒲亭也認同他廢除郵寄投票的立場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法