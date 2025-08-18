西班牙野火蔓延歐羅巴山 知名聖雅各之路被迫關閉

西班牙延燒多日的野火今天蔓延至歐羅巴山，政府被迫關閉知名的「聖雅各之路」部分路線。（歐新社）

〔中央社〕西班牙延燒多日的野火今天蔓延至歐羅巴山（Picos de Europa）南側，西班牙政府宣布關閉知名的「聖雅各之路」（El Camino de Santiago）部分路線，這條古老的朝聖之路每年吸引大量遊客前來。

路透社報導，聖雅各之路連結法國與西班牙西部城市聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela），據說聖雅各（St James）的遺骸埋葬於這座城市。卡斯提亞－雷昂自治區當局已關閉介於阿斯托加鎮（Astorga）與蓬費拉達鎮（Ponferrada）間約50公里的路線，並警告登山者「勿將（他們的）性命置於險境」。

聖雅各之路周遭的高速公路及鐵路也已關閉，這條古老的朝聖之路每年夏天吸引數以千計的遊客前來挑戰。

過去幾週在加利西亞自治區（Galicia）及卡斯提亞－雷昂自治區（Castile and Leon）有約20起野火事件，在連續16天的熱浪助長下，野火已燒毀逾11萬5000公頃土地。

西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）告訴卡迪納塞電台（Cadena Ser）：「過去20年我們沒經歷過這種火勢。這些大火有氣候變遷及強烈熱浪所引發的特徵。」

她表示，濃煙影響滅火直升機和滅火飛機救災工作。

西班牙軍方調派1900名軍人協助滅火。

1名消防員先前因消防車在埃斯皮諾索德康普魯多村（Espinoso de Compludo）附近的森林小路自撞喪生。目前已累計4名消防員殉職。

西班牙內政部長表示，自6月起已有92人因縱火嫌疑遭調查，27人被捕。

南歐正經歷20年來最嚴重之一的野火季，西班牙是災情最嚴重的國家之一。

根據自然與森林保護研究所（ICNF），今年截至目前為止，野火燒毀葡萄牙15萬5000公頃的土地，是2006年至2024年同期平均值的3倍。其中，約半數土地在過去3天燒毀。

羅布雷斯表示，除非高達攝氏45度的熱浪自今晚或明天起降溫，否則情勢不太可能好轉。

西班牙國家氣象機構1975年開始追蹤氣溫以來，本次是第3熱的熱浪，全國大部分地區都處於野火警戒。

