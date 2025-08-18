為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    西班牙野火蔓延歐羅巴山 知名聖雅各之路被迫關閉

    西班牙延燒多日的野火今天蔓延至歐羅巴山，政府被迫關閉知名的「聖雅各之路」部分路線。（歐新社）

    西班牙延燒多日的野火今天蔓延至歐羅巴山，政府被迫關閉知名的「聖雅各之路」部分路線。（歐新社）

    2025/08/18 22:48

    〔中央社〕西班牙延燒多日的野火今天蔓延至歐羅巴山（Picos de Europa）南側，西班牙政府宣布關閉知名的「聖雅各之路」（El Camino de Santiago）部分路線，這條古老的朝聖之路每年吸引大量遊客前來。

    路透社報導，聖雅各之路連結法國與西班牙西部城市聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela），據說聖雅各（St James）的遺骸埋葬於這座城市。卡斯提亞－雷昂自治區當局已關閉介於阿斯托加鎮（Astorga）與蓬費拉達鎮（Ponferrada）間約50公里的路線，並警告登山者「勿將（他們的）性命置於險境」。

    聖雅各之路周遭的高速公路及鐵路也已關閉，這條古老的朝聖之路每年夏天吸引數以千計的遊客前來挑戰。

    過去幾週在加利西亞自治區（Galicia）及卡斯提亞－雷昂自治區（Castile and Leon）有約20起野火事件，在連續16天的熱浪助長下，野火已燒毀逾11萬5000公頃土地。

    西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）告訴卡迪納塞電台（Cadena Ser）：「過去20年我們沒經歷過這種火勢。這些大火有氣候變遷及強烈熱浪所引發的特徵。」

    她表示，濃煙影響滅火直升機和滅火飛機救災工作。

    西班牙軍方調派1900名軍人協助滅火。

    1名消防員先前因消防車在埃斯皮諾索德康普魯多村（Espinoso de Compludo）附近的森林小路自撞喪生。目前已累計4名消防員殉職。

    西班牙內政部長表示，自6月起已有92人因縱火嫌疑遭調查，27人被捕。

    南歐正經歷20年來最嚴重之一的野火季，西班牙是災情最嚴重的國家之一。

    根據自然與森林保護研究所（ICNF），今年截至目前為止，野火燒毀葡萄牙15萬5000公頃的土地，是2006年至2024年同期平均值的3倍。其中，約半數土地在過去3天燒毀。

    羅布雷斯表示，除非高達攝氏45度的熱浪自今晚或明天起降溫，否則情勢不太可能好轉。

    西班牙國家氣象機構1975年開始追蹤氣溫以來，本次是第3熱的熱浪，全國大部分地區都處於野火警戒。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播