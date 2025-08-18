他是為了自己！《彭博》：別指望川普將烏克蘭或歐洲置於之前

《彭博》評論文章毫不留情指出，在烏俄議題上，川普只在乎自己是否受矚，並不在意烏克蘭或歐洲的風險。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》18日刊登由資深執行主編歐布萊恩（Timothy L. O’Brien）主筆的評論文章，指美國總統川普經常自詡是交易達人，可以為美國及美國盟友爭取豐厚的利益，以至於外界會試圖揣測川普的立場、聲明或決定背後的真正動機，是否隱含某種戰略、信念或政策目標。然而，外界實際上只需要從兩方面理解川普：自我誇大和自我保護，川普所作所為都是「為了自己」。因此，在烏俄戰爭面前，不應期望川普將烏克蘭或歐洲置於自身之上。

文中指出，在本月15日川普與普廷會談前，兩人曾單獨乘車約10分鐘前往會議室，車上沒有翻譯人員、助手或官員，普廷能說一點英語，但目前外界對兩位總統在車上的談話內容一無所知，這大致上可視為川普在討好普廷。在川普之前，沒有任何一位美國總統會像這樣暗中處理國家事務、破壞政治透明度、良好的政府運作、健全的國家安全、聯邦紀錄保存規則和歷史記載方式。川普究竟向普廷提出什麼請求，至今仍是謎。

外界常樂觀解讀川普擅於交易，透過一對一的拉攏和哄騙，就能為美國和美國盟友爭取豐厚的利益，但川普不論在商人或總統時期，都不乏失敗的交易，幾乎沒有證據表明川普在阿拉斯加峰會中取得輝煌成果。外界只知道，他在會談前表態會尋求烏俄先停火、再談判終戰，會談後卻跳過停火，說烏俄應該直接尋求達成和平協議。在此情況下，烏克蘭可能被迫將大片領土割讓給俄國，但這已不是和平計畫，而是投降。這是2014年西方放任普廷併吞克里米亞半島的翻版，因為當時西方認為，這麼一來就能阻止俄國展開更大掠奪和衝突。

據報導，普廷向川普做出不再奪取更多烏克蘭土地及侵犯歐洲邊界的承諾，但承諾的可靠性取決於做出承諾的人，而普廷素行不良，加上川普在阿拉斯加峰會後態度驟變，促使多位歐洲領袖選擇陪同澤倫斯基赴美會川普。歐洲人深知普廷對波羅的海國家的更廣泛圖謀，以及俄國持續構成的威脅。他們明白，強迫澤倫斯基讓步，可能只是讓更大的衝突延後發生，而非真正結束。

川普和普廷在總統專車內或其他場合與普廷私下談話，之所以令人不安，是因為川普搖擺不定的立場和聲明，不是基於對戰略、信念或政策目標的考量，而是「自我誇大」和「自我保護」。川普總是受到至少其中一項、甚至兩項的影響，他沒有任何宏偉計畫或理念，「他是為了自己」。川普重返白宮後，無論在經濟、外交或文化方面，都窮盡所有總統權限去介入，「他是暴龍唐納德（Donald Rex），他是主宰一切的霸主」。

川普對於科學、貿易、移民等許多議題的言論和做法，在很大程度上迎合其政治基礎，並反映民主黨尚未充分解決的民怨。然而，他的回應也都符合他對統治和奢侈生活的理解，這也恰好是他奉承普廷的原因，因為普廷本身也是奢靡之徒。在烏俄議題上，川普只關心自己是否成為目光焦點，而非烏克蘭、歐洲和美國的國家安全在此過程中的風險。

