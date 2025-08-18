為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    傳尹錫悅陷「失明」危機！保外就醫畫面曝 南韓法務部出聲了

    南韓前總統尹錫悅。（美聯社）

    2025/08/18 21:50

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅7月再遭收押後，就關押在首爾看守所裡。不過，近期卻傳出尹錫悅面臨「失明危機」，昨（17）日律師主張尹錫悅的視力處於危險邊緣，但法務部則反駁並無重大異常，雙方持續針鋒相對。

    韓媒《中央日報》報導，尹錫悅的律師指出，「尹錫悅患有糖尿病視網膜病變，並伴隨黃斑部水腫，病情十分嚴重。」而糖尿病視網膜病變，是指因糖尿病導致血管脆弱，血液成分滲入視網膜的併發症，亦是成人失明的常見原因。

    據報導，尹錫悅因涉嫌內亂、叛國罪，被特檢組再次收押之前，就已在首爾大學醫院診斷出糖尿病視網膜病變，當時醫療團隊認為，他需要每1至2個月接受治療。且該名律師表示，「尹錫悅原本服用的糖尿病藥物，僅有一半被允許帶入看守所，導致其健康狀況日益惡化。」

    對此，南韓法務部正面反駁「失明危機」的說法，「尹錫悅的健康狀況，包括眼疾在內，尚不至於評估為『非常不良』，失明危機的說法更與事實不符。」法務部還強調，「包括首爾看守所在內的拘留場所，都會在關押嫌疑人或被告時，進行健康檢查，也已允許尹錫悅2次前往醫院接受診療，在可容許範圍內已提供必要的醫療措施。」

    不過，尹錫悅方面反駁稱，「法務部所說的『健康無異常』，是指他入監所時的狀態，並非40多天後的現況。」而法務部則再次回應，「判斷的基準是尹錫悅13日至14日，於翰林大學聖心醫院接受治療的結果。」

    尹錫悅自從再度收押後，便多次以健康問題為由，拒絕接受特檢組的調查，及出席內亂罪相關的法院開庭。而尹錫悅13日至14日至醫院治療的畫面，也被南韓網友拍下跟流傳。

