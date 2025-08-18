為富士山景毒殺鄰居私有地樹木 中國籍老闆被判1年徒刑

現年53歲、涉嫌非法砍伐鄰居私有地樹木的中國人郭亞川，為山梨縣河口湖町「雲之上富士」被飯店老闆。（圖擷取自Google地圖、@zonghengjp 社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕以富士山景色聞名的日本山梨縣河口湖町，去年爆出一間中資飯店業主為了讓住客在房內「觀看富士山」，私自砍伐鄰居私有地樹木，甚至還施放有毒的除草劑，法院初步判決下來後，還一度逃回中國。今（18）日法院宣布，犯案的中國籍業者犯案動機「任性又自私」，判處他1年有期徒刑，緩刑3年。

綜合日媒報導，這起事件發生在2021年，直到去年才被媒體揭露。根據受害者井上（化名）透露，他數年前選在富士山河口湖買地建造別墅養老，並種植300多棵20公尺以上的扁柏來保護個人隱私。未料，與他的養老計畫，卻被與他別墅相鄰、以能眺望河口湖與富士山景觀為賣點的「雲之上富士（雲ノ上富士ホテル）」飯店業者破壞。

井上控訴，起初這間飯店為了維持賣點，多次強硬上門勒令井上砍掉樹木，雙方為此爆發衝突與進行談判，飯店方僅願意負擔一部分砍伐費用，讓他以沒有義務配合拒絕。對此，飯店實際經營者、中國籍郭亞川（日本名︰秋山雅治），竟在2022年命令中國籍員工非法闖入井上私有地砍伐樹木、並在樹根施放除草劑，總計損壞23棵樹木。

井上回憶，當時他氣得前往飯店理論，結果被郭亞川親信囂張放話，「日本警方抓不了我們。」警方獲報進行調查，並獲得飯店部分員工證實聽到郭亞川教唆犯案，還提供飯店監視器影像給警方，畫面清楚拍下，有人帶著工具鋸斷樹木、拖行樹木的身影，且砍伐前後可清楚對比出，飯店原本被擋住的視野，在砍樹後變得十分空曠。

對此，警方循線調查後，在2024年9月4日逮捕多名涉案中國人，包括實際砍樹的工人與指揮他們的園藝師。主嫌郭亞川得知警方行動後，火速在9月5日離開日本，至於被他拋下的中國籍妻子，也未回應是否有繳納日本法院判決受害者30萬日圓（約新台幣6.2萬元）的賠償；直到今年4月26日，郭亞川才被警方以「毀損器物罪」逮捕起訴。

這起案件由山梨縣甲府地方法院開庭審理，裁判長松本恭平今日宣布審判結果。松本恭平指出，被告郭亞川犯案動機只是因為「自己經營的飯店看不到富士山」，與受害者協商破裂後，私自砍伐受害者樹木，「這樣的動機毫無值得同情之處，是任性自私的行為，應該受到嚴厲譴責。」

不過郭亞川在8日初次開庭時說出，「我願意承擔全部責任，我因為一時衝動，做出失誤判斷，我發誓，以後絕不會再次違反日本法律」，鑒於他有表現出悔意，因此松本恭平判處他有期徒刑1年，緩刑3年。另據開庭影音顯示，郭亞川提到女兒今年要考日本大學，加上一家人都想獲得日本國籍，因此他懇求法官別讓此事影響到一家人的前途。

消息曝光後，引起日本各界譁然，不少日本政治人物、一般民眾紛紛怒斥郭亞川為了逃脫罪責的「虛偽表現」，以及犯法後仍試圖申請日本國籍的「厚顏無恥」，「支持把郭亞川全家趕回歸中國」、「犯罪的支那人就該被永久逐出境！」、「憑什麼我們國家要收納這些中國來的人渣敗類？」、「他還有詐欺日本政府給旅館業者疫情補助金3800萬日圓（約新台幣78.5萬）前科，噁心的中國蝗蟲，把我們的稅金還來！」。

