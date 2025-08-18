為富士山景毒殺鄰居私有地樹木 中國籍老闆被判1年徒刑
現年53歲、涉嫌非法砍伐鄰居私有地樹木的中國人郭亞川，為山梨縣河口湖町「雲之上富士」被飯店老闆。（圖擷取自Google地圖、@zonghengjp 社群平台「X」，本報合成）
〔即時新聞／綜合報導〕以富士山景色聞名的日本山梨縣河口湖町，去年爆出一間中資飯店業主為了讓住客在房內「觀看富士山」，私自砍伐鄰居私有地樹木，甚至還施放有毒的除草劑，法院初步判決下來後，還一度逃回中國。今（18）日法院宣布，犯案的中國籍業者犯案動機「任性又自私」，判處他1年有期徒刑，緩刑3年。
綜合日媒報導，這起事件發生在2021年，直到去年才被媒體揭露。根據受害者井上（化名）透露，他數年前選在富士山河口湖買地建造別墅養老，並種植300多棵20公尺以上的扁柏來保護個人隱私。未料，與他的養老計畫，卻被與他別墅相鄰、以能眺望河口湖與富士山景觀為賣點的「雲之上富士（雲ノ上富士ホテル）」飯店業者破壞。
井上控訴，起初這間飯店為了維持賣點，多次強硬上門勒令井上砍掉樹木，雙方為此爆發衝突與進行談判，飯店方僅願意負擔一部分砍伐費用，讓他以沒有義務配合拒絕。對此，飯店實際經營者、中國籍郭亞川（日本名︰秋山雅治），竟在2022年命令中國籍員工非法闖入井上私有地砍伐樹木、並在樹根施放除草劑，總計損壞23棵樹木。
井上回憶，當時他氣得前往飯店理論，結果被郭亞川親信囂張放話，「日本警方抓不了我們。」警方獲報進行調查，並獲得飯店部分員工證實聽到郭亞川教唆犯案，還提供飯店監視器影像給警方，畫面清楚拍下，有人帶著工具鋸斷樹木、拖行樹木的身影，且砍伐前後可清楚對比出，飯店原本被擋住的視野，在砍樹後變得十分空曠。
對此，警方循線調查後，在2024年9月4日逮捕多名涉案中國人，包括實際砍樹的工人與指揮他們的園藝師。主嫌郭亞川得知警方行動後，火速在9月5日離開日本，至於被他拋下的中國籍妻子，也未回應是否有繳納日本法院判決受害者30萬日圓（約新台幣6.2萬元）的賠償；直到今年4月26日，郭亞川才被警方以「毀損器物罪」逮捕起訴。
這起案件由山梨縣甲府地方法院開庭審理，裁判長松本恭平今日宣布審判結果。松本恭平指出，被告郭亞川犯案動機只是因為「自己經營的飯店看不到富士山」，與受害者協商破裂後，私自砍伐受害者樹木，「這樣的動機毫無值得同情之處，是任性自私的行為，應該受到嚴厲譴責。」
不過郭亞川在8日初次開庭時說出，「我願意承擔全部責任，我因為一時衝動，做出失誤判斷，我發誓，以後絕不會再次違反日本法律」，鑒於他有表現出悔意，因此松本恭平判處他有期徒刑1年，緩刑3年。另據開庭影音顯示，郭亞川提到女兒今年要考日本大學，加上一家人都想獲得日本國籍，因此他懇求法官別讓此事影響到一家人的前途。
消息曝光後，引起日本各界譁然，不少日本政治人物、一般民眾紛紛怒斥郭亞川為了逃脫罪責的「虛偽表現」，以及犯法後仍試圖申請日本國籍的「厚顏無恥」，「支持把郭亞川全家趕回歸中國」、「犯罪的支那人就該被永久逐出境！」、「憑什麼我們國家要收納這些中國來的人渣敗類？」、「他還有詐欺日本政府給旅館業者疫情補助金3800萬日圓（約新台幣78.5萬）前科，噁心的中國蝗蟲，把我們的稅金還來！」。
明日、チャイナホテルの『雲の上富士ホテル』元経営者で、他人の敷地に不法侵入し樹木を伐採した中国人犯罪者の郭亜川（53）の判決が出ます。— 反中毒女ちゃん3rd （@anti_china_3rd） August 17, 2025
この期に及んで日本国籍を要求する白痴中国人に、強制退去以外の選択肢はないですよね？https://t.co/7cPdeHhDlG pic.twitter.com/Ffph3Uj45r
郭亜川被告いわく「今年、娘は日本の大学を受験します。私も家族も日本国籍を取得したい。今回のことで影響がないようにしたい」とのこと。— うえはた のりひろ 神戸市会議員（東灘区）上畠寛弘 （@NorihiroUehata） July 13, 2025
知ったことではない
法令を破るなら出ていけ
“勝手に樹木伐採”初公判 中国人被告「日本国籍を取得したい」と情状酌量を求めるhttps://t.co/PuJ1ZSGvd6
警察GJ案件????— さかきゆい （@sakakiyui_S） May 3, 2025
海外逃亡していた中国籍ホテル経営者 秋山雅治こと郭亜川（カクアセン）を逮捕。 #名人グループ株式会社の社長 #雲ノ上富士ホテル
少なくとも３つの罪
①他人の敷地に勝手に侵入し
②樹木23本を勝手に伐採した疑い
③ コロナ助成金3800万円不正受給… pic.twitter.com/FwwaEaQjjC
秋山雅治こと郭亜川（かくあせん）の名人グループ株式会社がコロナ助成金を3800円不正受給。更にこの会社はホテル経営をしており、景観が悪くなるからと言う理由で勝手に私有地の樹木を伐採。日本の税金を奪って不法侵入して伐採。こんなん許してる限り日本はダメだな。通名やめろ。#中国 pic.twitter.com/4rxOebr5jj— 【DAY1TV】突撃リポーター大和 （@day1tv_） May 3, 2025
【中国籍の郭亜川（カクアセン）被告】— たると （@tarutora17） July 13, 2025
■自身が経営するホテルの景観のために他人の敷地の木を無断伐採、幹に穴をあけ除草剤を注入
■実行犯が逮捕されると翌日国外逃亡
※過去にはコロナ助成金3844万円を不正受給
⇩⇩
初公判での郭被告… pic.twitter.com/mmdQFODWWF
日本でホテルを経営する中国人の秋山雅治こと郭亜川は、日本でホテルを経営しながら他人宅の樹木を伐採しておいて、国外逃亡した後に逮捕されたのに「私も家族も日本国籍を取得したい。今回のことで影響がないようにしたい」と舐めたことを言っている— 髙橋????羚@闇を暴く人。 （@Parsonalsecret） July 13, 2025
その前になにが秋山だ？
通名報道やめろ。 pic.twitter.com/fuR2x6BJKe
