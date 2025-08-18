最壞劇本曝光！金融時報：川普恐逼澤倫斯基「二選一」

美國總統川普（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基18日（台灣時間19日）將踏入白宮橢圓形辦公室，迎來其任內最關鍵的一場會晤：這不僅是他重設與美國總統川普關係的機會，更可能決定烏克蘭戰爭的結局與未來數十年的歐洲安全格局。

根據英國《金融時報》分析，澤倫斯基此行肩負著雙重任務：既要避免重蹈今年2月在白宮遭川普與副總統范斯（JD Vance）當面斥責的災難，又要確保在與普廷的交易中，烏克蘭的利益不會被出賣。

領土爭議成最大癥結

儘管美俄阿拉斯加峰會後，傳出普廷同意讓美歐為烏克蘭提供「類北約第五條」安全保證的利多消息，但領土問題將是更棘手的癥結。普廷的要求是烏克蘭軍隊須從頓內茨克與盧干斯克地區撤出，而澤倫斯基的紅線則是絕不放棄仍在烏克蘭控制下的領土。

為壯大聲勢，澤倫斯基此次將有「援軍」陪同，包括歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等歐洲領袖都將與會。

烏克蘭前總統的外交政策顧問葉利謝耶夫（Kostiantyn Yelisieiev）指出，最壞的情況，是川普向澤倫斯基與歐洲領袖發出最後通牒：「要麼簽署阿拉斯加協議，要麼就在沒有美國進一步支持的情況下繼續戰鬥。」

烏克蘭內部也對此憂心忡忡，反對派國會議員克林普什-欽察澤（Ivanna Klympush-Tsintsadze）警告，任何獎勵俄羅斯侵略的協議，只會增加其再次征服的胃口，「這將為下一次的俄羅斯攻擊創造條件」。

