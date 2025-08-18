壟斷澳洲搜尋引擎市場 Google認罰10.7億

Google因壟斷搜尋引擎市場，被澳洲監管單位裁罰。（彭博）

2025/08/18 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技巨擘Google被澳洲消費者監管機構發現，私自與澳洲當地兩家電信業者簽署協議，在Android手機上預先安裝Google搜尋應用程式，藉此排除競爭對手。機構認定其有違市場公平競爭進行裁罰，今（18）日，Google已同意支付5500萬澳幣（約新台幣10.7億元）的罰款。

《路透社》報導，澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）指出，Google自2019年底至 2021年初與Telstra、Optus兩家當地電信業者簽署協議，承諾將Google搜尋廣告收益分潤給電信商，以換取對方在Android裝置中預設Google搜尋。日前，Google已承認這樣的安排對市場競爭造成重大影響，同意繳交罰款並停止類似合作。目前ACCC與 Google已共同向聯邦法院提交協議，法院仍需裁定是否接受這筆罰款。

ACCC主席卡斯-戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示，此案的結果將為數百萬澳洲人帶來更多搜尋選擇，也讓同為搜尋服務的競爭者能真正接觸到澳洲消費者，擁有更大的曝光機會。

Google發言人則回應，樂見事件獲得解決，並強調公司承諾為Android設備製造商提供更多靈活性，以安裝不同的瀏覽器與搜尋應用程式，同時保持低成本、與蘋果競爭並持續創新。

至於當地兩家電信負責人也強調，會全面配合調查，並承諾不再與Google簽訂類似協議。

