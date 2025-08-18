為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    南韓躺平青年暴增！5年約釀「53兆韓元」經濟損失

    南韓的「躺平」青年，造成約53兆韓元的經濟損失。（彭博）

    2025/08/18 19:42

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在南韓，15至29歲不求職、不工作的「躺平」青年，在過去5年間所造成的經濟損失，已超過了53兆4千億韓元（約新台幣1兆1573千億元）。有分析指出，這是經濟低迷跟就業機會不合適所造成的結果，使青年就業結構的扭曲，成為南韓整體經濟的負擔。

    韓媒《Asia Today》報導，根據韓國經濟人協會今（18）日發布的研究結果顯示，南韓「躺平」的青年人數，已從2019年的43萬2千人，增加至2023年的48萬1千人。儘管同期的青年人口數，從966萬人減少至879萬人，但「躺平」青年的占比卻從4.5%上升至5.5%。

    據報導，截至2023年，若以月收入180萬韓元（約新台幣3萬9000元）推算，躺平青年在2019年至2023年間，所造成的經濟損失約達53兆4千億韓元。研究指出，雖然躺平青年的所得預估，未達就業青年的平均薪資，但仍是一筆可觀的金額；具高收入潛力的青年陷入躺平狀態，也會導致經濟損失。

    經濟不景氣與缺乏優質的工作機會，都被視為增加青年就業困難的原因，而擁有大學以上學歷的「躺平」青年人數，從2019年的15萬9千人，增至2023年的18萬4千人，占比更從36.8%升至38.3%。

