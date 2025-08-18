為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    楊蘭蘭是習近平私生女？ 胡采蘋揭中共高官子女「疊字名」由來

    澳洲華裔女子楊蘭蘭（右）駕駛勞斯萊斯撞賓士後，在疑似保鑣的陪同下離開警局。（擷取自X，本報合成）

    澳洲華裔女子楊蘭蘭（右）駕駛勞斯萊斯撞賓士後，在疑似保鑣的陪同下離開警局。（擷取自X，本報合成）

    2025/08/18 19:11

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨高級住宅區玫瑰灣（Rose Bay）近日發生嚴重車禍，23歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang）涉嫌酒駕，撞傷當地知名主持人的司機，導致對方重傷截肢。隨著她的身份被起底，網路上更瘋傳她家財萬貫、生活奢華，甚至傳說她可能是中國國家主席習近平的「私生女」。隨著話題延燒，不少人好奇為何中共高層子女常見「疊字名」。

    財經網紅胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，近期大量YouTube影片都在討論楊蘭蘭，同時延伸到「疊字名文化」。據說中共高層若替子女取疊字名，代表這孩子不會涉入政治鬥爭。例如薄熙來之子薄瓜瓜的名字聽起來宛如卡通人物，形象難以與嚴肅政壇聯繫，背後含義就是希望政敵網開一面。

    胡采蘋認為這種說法有一定道理，並提到中國還有「從母姓避禍」的傳統，例如習近平的姊姊叫齊橋橋，便是隨母親齊心姓「齊」，藉此在萬一家族遭遇政治清算時，能降低風險、混淆身份。而「橋橋」也是疊字名，更呼應這種策略性的命名方式。

    最後，胡采蘋幽默提到自家的毛小孩，笑稱「不過我寫這麼多只是要說，我們家從母姓的疊字貓，胡之之、胡蓉蓉跟這些都沒有關係」。

