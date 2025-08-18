為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    小熊闖入岩手縣中學體育館 副校長保護學生「怒瞪」嚇跑

    一頭小熊闖入岩手縣瀧澤市一本木中學，引發一場人熊對峙危機。（圖擷自Google街景）

    一頭小熊闖入岩手縣瀧澤市一本木中學，引發一場人熊對峙危機。（圖擷自Google街景）

    2025/08/18 22:33

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近來日本北海道、東北地區頻傳熊出沒，不僅現身人類居住的民宅、城市，甚至主動攻擊人類，造成不少死傷事件。今（18）日上午，岩手縣瀧澤市驚傳有熊入侵當地中學，當時校園內還有數名學生在場，副校長冒著生命危險擋在學生面前，並怒瞪熊阻止牠靠近，所幸這頭熊事後自行離去，並未造成傷亡。

    綜合日媒報導，這起事件發生在今日上午8點左右，根據岩手縣瀧澤市一本木中學校舍監視器拍下的畫面顯示，有隻體型不到1公尺的小熊，突然闖入校園內，接著大辣辣地走在連接教學大樓和體育館走廊中。有學生發現野生熊隻闖入後，立即通知老師與報警，副校長伊藤伸獲報後則是迅速前往熊隻試圖居接近的體育館。

    伊藤伸表示，當時還有5學生留在校內進行接力賽訓練，為了確保學生安全，他趕在小熊出現前，試圖將學生們安全撤離。然而，當伊藤伸準備指揮學生離開時，這頭小熊已距離他們只剩3公尺左右，伊藤伸當下護在學生面前，並一臉憤怒地看向小熊，而小熊盯著一行人數秒後，便轉身朝著出口離開校園，雙方並未發生進一步衝突。

    伊藤伸指出，這頭小熊大約和一隻中型犬差不多大，不過仍對人類有一定的攻擊力，雖然他當下也很緊張，但是更在乎學生的安全，因此主動擔任吸引小熊關注的誘餌，讓學生有時間躲起來，所幸最後小熊選擇自行離去，學生們也都平安返家。校方推測，這頭小熊是從一扇通風門闖入，目前已緊急關閉所有窗戶與校舍出入口。

    今（18）日上午，岩手縣瀧澤市驚傳有熊入侵當地國中。示意圖。（資料照，法新社）

    今（18）日上午，岩手縣瀧澤市驚傳有熊入侵當地國中。示意圖。（資料照，法新社）

