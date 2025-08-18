為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    下任總理熱門人選 匈牙利反對派領袖要求莫斯科勿干涉內政

    匈牙利反對派領袖馬加爾要求莫斯科克制干涉內政。（路透）

    匈牙利反對派領袖馬加爾要求莫斯科克制干涉內政。（路透）

    2025/08/18 16:49

    〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯「對外情報局」（SVR）近日發布一份聲明，描述匈牙利反對派領袖馬加爾（Peter Magyar）忠於「全球主義菁英」，以及歐盟委員會正評估更迭該國政權，引來馬加爾反彈，要求莫斯科克制干涉布達佩斯政治。

    《路透》報導，馬加爾致俄羅斯駐匈牙利大使的公開信寫道，「我要求俄羅斯克制任何會被視為干預匈牙利內政行為的明確保證，包括假訊息活動、網路行動或是對政治人物、公民的威嚇」。

    馬加爾認為，SVR的聲明顯示出俄羅斯試圖直接干預匈牙利選民意向，「我國主權和民主程序的不可侵犯性不得協商，遵從這些原則是與我國進行任何重要雙邊合作的最低要求」。

    現任總理奧班（Viktor Orban）自2010年掌權至今，主張歐洲懷疑論，與莫斯科關係緊密，尤其自2022年烏俄戰爭爆發後，反對軍援基輔抵抗入侵，放大與歐盟、北約其他成員國之間的矛盾。馬加爾所屬的「尊重與自由黨」（Tisza Party）在當前多數民調領先奧班的「青民盟」（Fidesz），有望在明年春季進行的國會大選後成為總理。

