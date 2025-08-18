丟臉！中國稱赴日要小心安全 被自家網友狠酸

中國駐日大使館呼籲公民在日本注意安全，但自家網友毫不領情。圖為中國赴日旅遊團。（彭博）

2025/08/18 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕臉都丟光了！中國駐日大使館今（18日）發布通告，指稱「日本社會治安事件呈增加趨勢，多地發生中國公民遇襲事件」，呼籲民眾要注意安全，但中國網友毫不領情，直指赴日旅遊的人數不減反增，「（日本）很好玩，還會繼續去玩」。

中國駐日大使館表示，除了攻擊事件之外，近來某個中國留學生在日本還遭遇了「假綁架真詐騙」，損失了數千萬日圓；日本最近也出現高溫、暴雨等情況，有中國留學生在豪雨時穿著單薄攀登富士山失聯，讓親友相當擔心。

中國駐日大使館呼籲，民眾到日本時應關注當地氣候、加強安全防範、購買旅遊意外險、注意徒步登山安全、注意鐵道通行安全、謹防電信詐騙。

中國駐日大使館的提醒，引發一部分小粉紅怒斥「日本人應該反思」、「嚴厲譴責」，但還是有不少人嗤之以鼻，笑稱中國赴日旅行人數可是不減反增，這方面從日本觀光局的今年6月（7月尚未出爐）統計可以看到，中客79萬7900人是各國訪日旅客最多的，並且比去年的66萬5617人多出不少。

還有中國網友並不擔心駐日大使館的警告，直說自己辦了日本多次往返簽證，「剛從大阪旅遊回來，很好玩，還會繼續去玩、繼續消費，願世界和平安全。」

事實上，中國駐日大使館曾於8月1日發文，以7月底大阪西成區中客被搶案為例，指稱中國人在日被當成攻擊目標，但日方經過調查後確認大阪搶案並非針對性襲擊，只是受害者恰巧是中國旅客而已，並不存在鎖定中客犯案的情況。

