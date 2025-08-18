為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    雲南3歲女童「頭上插刀 」淡定就醫 母親說法反覆惹議

    中國雲南一名3歲女童頭上竟插著一把水果刀。（本報合成，擷取自微博）

    中國雲南一名3歲女童頭上竟插著一把水果刀。（本報合成，擷取自微博）

    2025/08/18 17:20

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省昆明近日驚傳，一名年僅3歲的女童頭部竟插著水果刀，由母親帶著走進醫院，女童全程神情淡定，現場畫面曝光後瞬間在網路引發熱議。更引人關注的是，女童母親對於事故發生的說法前後不一，掀起外界質疑。

    綜合中媒報導，15日深夜，東川區一名胡姓女子在家中更換床單時，不慎將床邊的水果刀甩飛，結果刀子直接插進正在玩耍的3歲女兒頭部，立即將她送往人民醫院。

    醫護人員順利完成手術，成功取出插入數公分的刀刃。由於孩童顱骨較軟，刀具因此卡在骨頭，才避免造成更嚴重後果。警方隨後介入調查，初步認定為意外事故，排除刑事案件。

    院方透露，女童母親並未撥打急救電話，而是直接帶著孩子走進醫院，焦急表示「刀子拔不出來，所以直接送來」。令人意外的是，小女孩在就醫過程中表現冷靜，沒有大哭，淡定模樣讓醫護人員相當驚訝。所幸術後狀況穩定，暫未出現併發症，目前仍在院內觀察。

    不過，事發細節仍存疑點。據《紅星新聞》報導，院內員工轉述，女童母親最初表示，因「避邪」習慣將水果刀放在枕頭下，當晚為了嚇唬調皮的女兒，不慎誤傷。但她隨後又改口，稱是「抖床單時誤甩」導致意外。前後說法不一，引來不少網友質疑。

    相關新聞請見︰

    悚！中國3歲女童「頭上插刀」 淡定走進醫院掀熱議

    女童母親起初稱事發原因是為了嚇唬女兒而失手誤傷，事後又改口說是抖床單時誤甩導致意外（本報合成，擷取自微博）

    女童母親起初稱事發原因是為了嚇唬女兒而失手誤傷，事後又改口說是抖床單時誤甩導致意外（本報合成，擷取自微博）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播