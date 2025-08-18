雲南3歲女童「頭上插刀 」淡定就醫 母親說法反覆惹議

中國雲南一名3歲女童頭上竟插著一把水果刀。（本報合成，擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省昆明近日驚傳，一名年僅3歲的女童頭部竟插著水果刀，由母親帶著走進醫院，女童全程神情淡定，現場畫面曝光後瞬間在網路引發熱議。更引人關注的是，女童母親對於事故發生的說法前後不一，掀起外界質疑。

綜合中媒報導，15日深夜，東川區一名胡姓女子在家中更換床單時，不慎將床邊的水果刀甩飛，結果刀子直接插進正在玩耍的3歲女兒頭部，立即將她送往人民醫院。

醫護人員順利完成手術，成功取出插入數公分的刀刃。由於孩童顱骨較軟，刀具因此卡在骨頭，才避免造成更嚴重後果。警方隨後介入調查，初步認定為意外事故，排除刑事案件。

院方透露，女童母親並未撥打急救電話，而是直接帶著孩子走進醫院，焦急表示「刀子拔不出來，所以直接送來」。令人意外的是，小女孩在就醫過程中表現冷靜，沒有大哭，淡定模樣讓醫護人員相當驚訝。所幸術後狀況穩定，暫未出現併發症，目前仍在院內觀察。

不過，事發細節仍存疑點。據《紅星新聞》報導，院內員工轉述，女童母親最初表示，因「避邪」習慣將水果刀放在枕頭下，當晚為了嚇唬調皮的女兒，不慎誤傷。但她隨後又改口，稱是「抖床單時誤甩」導致意外。前後說法不一，引來不少網友質疑。

