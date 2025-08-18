以色列極右政客簽證遭取消 澳洲：不歡迎「散佈分裂」的人

澳洲政府今（18）日取消以色列極右翼政客羅斯曼簽證。（歐新社）

2025/08/18 16:34

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲政府今（18）日取消以色列極右翼政客羅斯曼（Simcha Rothman）簽證，此舉正值他即將進行巡迴演講之際。

根據法新社報導，羅斯曼隸屬於極右翼政黨宗教錫安主義黨（Religious Zionist Party），該黨是以色列總理納坦雅胡執政聯盟成員之一。羅斯曼原定在澳洲猶太人協會的活動中發表演講，但澳洲內政部長伯克（Tony Burke）表示，澳洲不會接受來澳洲「散佈分裂」（spread division）的人。

伯克指出，如果某些人來澳洲是為了傳播仇恨和分裂訊息，那澳洲不希望這類人拜訪。他主張，澳洲將成為一個人人都能安全和感到安全的國家。

作為簽證取消的自動條件，羅斯曼3年內不得前往澳洲。對此澳洲猶太人協會執行長格雷戈里（Robert Gregory）聲稱，羅斯曼此行目的是「聲援正面臨反猶太主義浪潮的澳洲猶太社區」。

格雷戈里在社交媒體上發文強調，羅斯曼此次訪問澳洲行程，與中東時勢毫無關聯。

格雷戈里批評，澳洲取消羅斯曼簽證舉動是「惡毒反猶太主義行為」，並指責澳洲政府痴迷於針對猶太社區和以色列。

