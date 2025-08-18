反鎖房內30小時！女拋「血書枕頭」求救 外送員破解密碼救人

周女咬破手指在枕頭上寫了「110 625」求救。（擷取自《紅星新聞》）

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國四川發生一起驚險的求救事件，一名女子被困在民宿房間內長達30小時，最後咬破手指在枕頭上寫了「110 625」拋出窗外被外送員發現，外送員也解讀出密碼，讓周女成功脫困。

根據《紅星新聞》報導，8月11日上午一名周姓女子在民宿打掃時，突然一陣大風將她反鎖在臥室內，不幸的是她的手機放在客廳，無法對外聯繫，儘管再怎麼大聲求救都沒人發現，讓她在房內又餓又焦急的困了數十小時。

在走投無路下，周女定以血求救，她咬破手指，在白色枕頭上寫下「110 625」，其中「110」代表報警電話，而「625」則是她所處小區樓棟與樓層，並將枕頭拋出窗外，希望有人會發現。

隔天下午，一位外送員經過時，發現地上有個帶有血字的枕頭，並立馬察覺有異，也解讀出「110 625」的含意，迅速報警。警方接獲報案後也立刻在小區6號樓25樓的民宿內發現虛弱的周女。

周女獲救後，表示自己已近30小時未進食與飲水，身心俱疲，擔心若沒人發現會活活餓死，送醫治療後，目前已康復，並對外送員與警方的即時救援表達深切感謝。

