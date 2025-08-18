從飯糰吃相到選戰失利 舛添狠批石破「嚴重失格」

日本首相石破茂。（路透資料照）

2025/08/18 16:08

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本首相石破茂執意留任，不願為敗選負責下台，自稱是石破「長年好友」的前東京都知事舛添要一，近日透過媒體公開對石破提出嚴厲批評，他表示，參加過5次總裁選舉的人，應該做足了準備，但從他上台後的表現，「說穿了就是準備不足」，他認為石破應該選擇時機，「越快下台越好」。

現年76歲的舛添，在2001年以政治學者的身分當選參議員，前後共任2屆12年，2010年離開自民黨，自創新黨改革黨，2014年以無黨籍身分，獲得自民黨推薦參選東京都知事當選，當時的自民黨幹事長即是石破茂。2016年舛添因為被爆公私不分遭到非議，後來黯然辭職，下台後以學者和名嘴的身分活躍於政評界。

舛添在2007年擔任厚生勞動相，石破則擔任防衛相，兩人有內閣同僚的工作互動，兩人都是身處自民黨內，卻未能融入核心派系的「政壇孤狼」。也許是出於惺惺相惜，舛添表示，石破是交情很深的老朋友。

石破在7月的參院大選後，拒絕承擔敗選責任執意留任，引發黨內不滿，黨內啟動是否提前舉行總裁選舉徵詢程序，自民黨總裁選舉管理委員會19日將召開首次會議，討論相關事宜。

舛添日前公開在媒體向石破喊話，他指出石破參加過5次自民黨總裁選。如果用棒球比喻，石破並不是那種臨時被叫上場來救火的投手，而經過無數次練習，隨時都能登板的投手。所以他想問石破，「這5年來（2018年8月第4次出馬），你是不是有確實為成為首相做好準備？說穿了，就是準備不足。」

不只是政策上的準備不足，舛添連石破身為一個首相的舉止儀態、衣著打扮都覺得「嚴重失格」。他指出，雖然不需要花大錢，但至少得穿一套體面的西裝，出訪國外時，坐著跟他國政要握手，是嚴重失格。

再來就是遭到大家批評的狼吞虎嚥飯糰的吃相，舛添說，在家裡私下吃和在眾目睽睽之下吃完全不同，因為全世界的媒體都在看。這種場合能不能做得得體，靠的是訓練，平時不訓練絕對不行。舛添說「我真的想問：這5年來，你到底在幹什麼？」

舛添表示，自民黨已無法在石破的帶領下團結一致，即使要怪罪小金庫議員（政治獻金申報不實的黨籍議員）的不是，身為黨的領導人在選戰中失敗就必須負責。去年在眾院大選失利，今年6月的都議會選舉也輸了，參院大選更是歷史性慘敗。舛添說，難道這不需要負責嗎？跟著連輸3場的將領再度出征，最後就會被砍頭（落選）。

對於石破執意留任，希望進行政權重整，舛添表示「為時晚矣」，情勢已經如此緊急，現在要開始重新練投是不可能的。他說，身為老朋友才會嚴厲說這番話，希望他石破應該選擇時機，越快下台越好。

