    美前駐北約大使：習近平正密切關注美俄烏談判 伺機奪取台灣

    美國前駐北約大使赫奇森表示，習近平正密切關注美俄烏事態發展，若西方國家過於軟弱，習近平可能會將之視為奪取台灣的良機。（美聯社）

    美國前駐北約大使赫奇森表示，習近平正密切關注美俄烏事態發展，若西方國家過於軟弱，習近平可能會將之視為奪取台灣的良機。（美聯社）

    2025/08/18 16:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷會晤後，將和烏克蘭總統澤倫斯基、歐盟各國領導人見面，討論停戰相關問題，川普第1任總統時期的駐北約大使赫奇森（Kay Bailey Hutchison），指稱習近平正密切關注事態發展，若西方國家表現得過於軟弱，那麼習近平可能會將之視為奪取台灣的良機。

    《國會山報》（The Hill）報導，赫奇森指出，習近平正在觀察西方是否會向俄羅斯屈服、是否會放棄烏克蘭，假如俄國沒有因為入侵烏克蘭而承擔足夠的後果，習近平或許會認為當前就是侵台的好機會。

    赫奇森進一步表示，如果西方諸國看起來軟弱或優柔寡斷、放棄維護邊境安全，那麼對習近平來說，現在也許是時候去做一直想做的事情了，亦即奪取台灣。

    赫奇森透露，習近平已在香港造成足夠多的破壞，他的下一個目標就是台灣。赫奇森認為，川普讓歐盟領導人一起來參與會談是件好事，因為歐洲各國的安全也會成為談判的一部分，讓歐洲人明白其中的利害關係非常重要。

    圖
    圖
