力抗中國！美2參議員訪韓日 尋求造船合作

美國聯邦參議員達克沃絲表示，美國造船實力目前遠遠落後中國，希望得到南韓和日本在這方面的協助。（美聯社）

2025/08/18 16:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美聯社》17日報導，美國聯邦參議院民主黨籍議員達克沃絲（Tammy Duckworth）和金安迪（Andy Kim）17日起接連訪問南韓和日本，探討如何運用兩個盟友的造船技術和產能，提升美國自身造船實力，以迎頭趕上印太地區共同競爭對手中國。

據報導，達克沃絲和金安迪計畫與世界2大（南韓）和第3大（日本）造船國的頂級造船商會面，探討他們與美企組成合資企業的可能性，協助建造及維修美國海軍在印太地區的非戰鬥艦艇，並為美國造船廠帶來投資。

請繼續往下閱讀...

達克沃絲告訴《美聯社》：「我們現在的產能已經比2003年『伊拉克自由行動』期間的產能還要低，我們必須重建產能。與此同時，我們現有的產能正在老化和出現故障，修復所需的時間更長，成本也更高。」

這次訪問正值川普總統要求制定振興美國造船廠，並與外國合作夥伴合作的計畫之際，五角大廈也在其年度預算中尋求470億美元的造船資金。美方在這方面的緊迫性，源於在海軍艦艇建造方面嚴重落後於中國，這種情況引起政府決策者警惕，擔心海上力量平衡可能會轉向目前世界第一大造船國中國。

身為參院軍事委員會成員的達克沃絲表示，希望這次訪問能促成美國軍方、美國企業和外國合作夥伴建立合資企業，為海軍建造輔助艦艇，為陸軍建造小型艦艇。另一種可能性則是修理在印太地區的美國艦艇，「如果我們不得不把艦艇一路運回美國，等待2年才能修好，那對情況沒有任何幫助」。

她表示，此次討論將重點放在輔助艦艇，即支援海軍和軍事行動的非戰鬥艦艇，例如加油船和貨船。她表示，美國海軍的輔助艦隊正在老化，數量不足。

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告，2024年，美國商用造船佔全球產能的0.1％，而中國佔53％，其次是南韓和日本。美國海軍2024年4月的審查發現，其許多主要造船計畫已落後進度1到3年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法