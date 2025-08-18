德國外長批中國「日益具侵略性」 點名台海威脅

德國外交部長瓦德福。（美聯社資料照）

2025/08/18 15:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國外交部長瓦德福 （Johann Wadephul）18日在東京訪問期間，罕見地重砲抨擊中國，指責北京在亞太地區「日益具侵略性」，並多次威脅要「單方面改變」現狀。

根據《法新社》報導，瓦德福在與日本外務大臣岩屋毅會談後表示：「中國一再或多或少地公開威脅，要單方面改變現狀並為了自身利益改變邊界。」他明確提及中國在台灣海峽、東海與南海的行為。

瓦德福警告，在這個國際貿易的敏感樞紐，任何情勢升級，「都將對全球安全與世界經濟造成嚴重後果」。

事實上，瓦德福在出訪前就已對中國的擴張表達關切。他17日的行前聲明指出，中國「日益自信地主張其區域霸權，並在此過程中，質疑國際法原則」。他在東京的記者會上，更進一步批評「中國對俄羅斯戰爭機器的支持」。

瓦德福直言：「沒有它 （中國的支持），對烏克蘭的侵略戰爭就不可能發生。中國是俄羅斯最大的軍民兩用產品供應商，也是俄羅斯最好的石油與天然氣客戶。」

就在美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲領導人即將舉行白宮會議前夕，瓦德福也對烏克蘭的安全議題表達了堅定立場。他強調，為烏克蘭提供「堅實的安全保證至關重要」，因為「烏克蘭必須有能力，在停火與和平協議之後，也能有效保衛自己」。

