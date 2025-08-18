小心！親俄組織正悄悄炮製虛假內容 偽裝成美國新聞

親俄宣傳組織「風暴-1679」企圖大量產製假消息，並偽裝成美國媒體機構的新聞。（路透）

2025/08/18 15:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在有關烏克蘭戰爭停火止戰的談判陸續舉行之際，媒體監管機構「新聞守門人」（NewsGuard）指出，親俄宣傳組織「風暴-1679」（Storm-1679）今年以來持續利用備受矚目的新聞事件散播假消息，甚且冒充成知名新聞機構、非營利組織和政府機構。

美國政治新聞網站《Politico》17日報導，「風暴-1679」頻頻利用備受矚目的事件製造假消息，並將來源偽裝成《美國廣播公司新聞》（ABC News）、《英國廣播公司》（BBC）及《Politico》等媒體。

今年以來，「風暴-1679」主要在網路上散播有關德國選舉和即將舉行的摩爾多瓦議會選舉的虛假內容，最近還試圖在川普15日與普廷會晤之前，針對烏克蘭戰爭散布虛假言論。

「新聞守門人」人工智慧和外國影響力編輯薩德吉 （McKenzie Sadeghi） 受訪表示，自2024年初以來，「風暴-1679」一直在模仿這些媒體機構，以影片形式大量發布「親俄」內容，「即使每年只有一兩個虛假影片在網路上瘋傳，他們的任務就都值得了」。

儘管俄國網路影響力行動已存在多年，但安全專家表示，AI技術讓人們更難辨別真偽。「微軟」威脅分析中心稱，「風暴-1679」在2024年開發一種獨門技術，可以將視訊與AI生成的模仿名人和專家聲音的音訊相結合。

2024年12月，「風暴-1679」利用這些工具製作一系列虛假影片，冒充記者、教授和執法人員等可靠消息來源，散播對北約組織（NATO）成員國和烏克蘭的不信任。華府智庫「保衛民主基金會」的俄羅斯事務研究員斯特拉德納（Ivana Stradner）表示，該組織「就像丟義大利麵一樣，想看看哪種能黏在牆上」。

薩德吉表示，選舉、體育賽事或戰爭等事件在「風暴-1679」的行動中扮演重要角色。 「它通常會圍繞某個特定新聞事件，大量生產內容並掀起一波虛假新聞浪潮」。雖然這些影片大多鮮有關注，很快就會被闢謠，但偶爾也會擁有極高關注度。

