    首頁　>　國際

    爽！小粉紅遊日見「國旗瀑布」急跳腳 要求店家撤下反被趕走

    中國小粉紅要求橫濱中華街店家撤下中華民國國旗瀑布裝飾，遭「無情驅趕」後呼籲大家避雷。（圖擷取自X）

    中國小粉紅要求橫濱中華街店家撤下中華民國國旗瀑布裝飾，遭「無情驅趕」後呼籲大家避雷。（圖擷取自X）

    2025/08/18 16:09

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「橫濱中華街」號稱是日本最大的唐人街，吸引不少遊客造訪。然而，1名中國小粉紅在當地發現某間店舖外，懸掛大量中華民國國旗，瞬間玻璃心碎，不僅上前與店家理論，還要求對方撤下旗幟，最終遭到驅趕。他事後發文呼籲中國網友「避雷」該店，引發社群熱烈討論。

    中國社群平台「抖音」1位名為「旺仔川喬」的網友於8月3日發文表示，7月22日到橫濱中華街覓食時，看見1家店面掛滿中華民國國旗，便進入店內質問老闆，並要求撤下。結果不僅未獲回應，反而被驅趕出店，讓他不禁氣憤寫下，「我做不了什麼，我只能發聲，讓大家少去」。

    貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛嘲笑原Po是玻璃心的小粉紅，「多出門看看吧，世界不是你想的那樣」、「小粉紅氣死了」、「在哪，我到時候和我朋友去支持一下」、「感謝種草，下次就去這裡」。

    該篇貼文被轉發至「Threads」後，同樣吸引大批網友調侃，「小粉紅又心碎了」、「看到祖國旗子不跪下嗎」、「這招厲害可以直接阻擋小粉紅入場」、「要發神經在自己中國國內發就好，不要在別人國土內撒野」、「這家不會有中國人去了，那應該生意很好」、「我不懂，你是踏在日本土地上，憑什麼討要說法？」

