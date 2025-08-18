菲選美皇后慘遭撕票 頸纏單車鎖赤裸浮屍海上

菲律賓35歲選美皇后艾奎妮生前加冕畫面。她近日驚傳遭人綁架撕票，震驚當地社會。（翻攝自臉書）

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓萊特島 （Leyte） 驚傳駭人聽聞的綁架撕票案，曾榮獲選美后冠的35歲單親媽媽艾奎妮 （Acquene Arradaza），光天化日下在購物中心外遭3名持槍歹徒擄走，人間蒸發4天後，被人發現時已成一具全身赤裸、手腳遭反綁的浮屍。警方事後扼腕表示，家屬因錯判情勢未在第一時間報警，很可能因此錯失黃金救援時機。

根據GMA電視台等多家菲國媒體報導，這起事件發生在7月31日，艾奎妮當時正在萊特島的奧爾莫克市 （Ormoc City） 購物，卻在光天化日之下，於座車上遭3名持槍男子強行拖上另一輛車擄走。然而，事發後家屬並未立即報警，直到8月4日，艾奎妮的遺體在塔克洛班市 （Tacloban City） 附近海岸被漁民發現，才向警方通報。

警方指出，死者遺體被發現時已嚴重腐爛，全身赤裸，雙手雙腳被反綁，眼睛被蒙住，嘴巴也被塞住，最駭人的是，其頸部竟還套著一個腳踏車鎖。法醫初步研判，艾奎妮可能在遭擄後不久即被殺害，而後被綁上重物棄屍大海。

警方對於家屬延遲報案感到惋惜，直言若在第一時間獲報，就有機會在市區攔截到歹徒車輛。據悉，家屬可能因擔心艾奎妮的安危，或誤判為單純的惡作劇，而選擇等待，未料卻是天人永隔。

艾奎妮生前獨自撫養3名子女，她曾於2017年贏得鄰近的馬塔戈布市（Matag-ob）選美比賽后冠，在當地小有名氣。警方初步判定，此案並非隨機綁架，而是一場有預謀的針對性犯行，正朝情殺、商業糾紛等多個方向全力追查凶嫌身分與犯案動機。

菲律賓35歲選美皇后艾奎妮・阿拉達薩（左）遭綁架撕票，4天後被人發現已成一具赤裸浮屍（右，經馬賽克處理）。（翻攝自臉書）

