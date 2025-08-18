為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    飢餓成武器？ 以色列遭控「蓄意毀滅」加薩民眾

    國際特赦組織指責以色列在加薩實施「蓄意」飢餓政策。圖為收集人道援助物資的巴勒斯坦人。（美聯社）

    2025/08/18 15:32

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕國際特赦組織今（18）日指責以色列在加薩實施「蓄意」飢餓政策，稱以色列透過此策略造成巴勒斯坦人肉體的毀滅。

    根據法新社報導，國際特赦組織在1份報告中引用流離失所的巴勒斯坦人和救治營養不良兒童的醫務人員證詞，表示「以色列正在加薩展開一場蓄意的飢餓運動」。

    國際特赦組織指出，以色列「系統性地破壞巴勒斯坦人健康、福祉和社會生活結構」。該組織認為，這是以色列過去22個月裡制定並實施的計畫預期結果，這些計畫旨對巴勒斯坦人施加惡劣生活條件，以期造成他們的肉體毀滅。

    以色列軍方和外交部在接受法新社採訪時，沒有對國際特赦組織調查結果發表評論。

    以色列國防部下屬的巴勒斯坦領土民政事務委員會（COGAT）在上週發布的1份報告中否認加薩普遍營養不良說法，並對加薩衛生部提供的數據提出質疑。

    值得注意的是，國際特赦組織4月也指責以色列強行驅逐加薩人，並在被圍困地區製造人道主義災難，對巴勒斯坦人實施種族滅絕。對此以色列駁斥該說法，稱其為「彌天大謊」。

