NASA太空開巨傘！ 12公尺雷達天線成功「綻放」

美印合作的NISAR衛星藝術概念圖，展示其創紀錄的12公尺直徑雷達天線在軌道上完全展開的樣貌。這枚衛星將以前所未有的精度，每12天對地球陸地與冰面進行兩次全面掃描。（圖擷取自NASA/JPL-Caltech）

2025/08/18 15:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署 （NASA） 與印度太空研究組織 （ISRO） 合作的NISAR衛星，已成功在軌道上展開其創紀錄的巨大雷達天線，為監測地球冰層、森林與自然災害的全球任務，邁出了關鍵一步。

根據《科技日報》（SciTechDaily）報導，這面直徑達12公尺、狀如大鼓的天線反射器，是NASA任務史上所部署過的最大尺寸。在發射時，它如雨傘般折疊收納，直到9公尺長的支撐臂完全伸展鎖定後，才於8月15日成功「綻放」（bloom）。

請繼續往下閱讀...

美印聯手造「天眼」 監控全球災害

NISAR是NASA與ISRO有史以來最大的地球科學合作計畫，於7月30日自印度發射升空。它將以前所未有的精確度，監測地球的動態系統，包括冰蓋與冰川的移動、地震與火山引發的地表變形，以及森林濕地的微小變化。

NASA地球科學部門主任聖日耳曼（Karen St. Germain）表示：「NISAR即將收集的數據，將對全球社群如何改善基礎設施、因應自然災害及維持糧食安全，產生重大影響。」

這項任務也代表著雷達技術的躍進。NISAR是首顆同時搭載2種合成孔徑雷達（SAR）的衛星，其L波段系統能穿透雲層與茂密的森林樹冠，而S波段系統則對較輕的植被與雪濕度特別敏感。新展開的巨型天線，對這2種儀器都至關重要。

NASA噴射推進實驗室（JPL）的NISAR計畫經理巴雷拉（Phil Barela）形容，這面天線的設計與測試耗時多年，就是為了這「重要的一天」。他表示，團隊現在正進行微調，預計將在今年秋末開始交付革命性的科學數據。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法