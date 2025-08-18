為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    NASA太空開巨傘！ 12公尺雷達天線成功「綻放」

    美印合作的NISAR衛星藝術概念圖，展示其創紀錄的12公尺直徑雷達天線在軌道上完全展開的樣貌。這枚衛星將以前所未有的精度，每12天對地球陸地與冰面進行兩次全面掃描。（圖擷取自NASA/JPL-Caltech）

    美印合作的NISAR衛星藝術概念圖，展示其創紀錄的12公尺直徑雷達天線在軌道上完全展開的樣貌。這枚衛星將以前所未有的精度，每12天對地球陸地與冰面進行兩次全面掃描。（圖擷取自NASA/JPL-Caltech）

    2025/08/18 15:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署 （NASA） 與印度太空研究組織 （ISRO） 合作的NISAR衛星，已成功在軌道上展開其創紀錄的巨大雷達天線，為監測地球冰層、森林與自然災害的全球任務，邁出了關鍵一步。

    根據《科技日報》（SciTechDaily）報導，這面直徑達12公尺、狀如大鼓的天線反射器，是NASA任務史上所部署過的最大尺寸。在發射時，它如雨傘般折疊收納，直到9公尺長的支撐臂完全伸展鎖定後，才於8月15日成功「綻放」（bloom）。

    美印聯手造「天眼」 監控全球災害

    NISAR是NASA與ISRO有史以來最大的地球科學合作計畫，於7月30日自印度發射升空。它將以前所未有的精確度，監測地球的動態系統，包括冰蓋與冰川的移動、地震與火山引發的地表變形，以及森林濕地的微小變化。

    NASA地球科學部門主任聖日耳曼（Karen St. Germain）表示：「NISAR即將收集的數據，將對全球社群如何改善基礎設施、因應自然災害及維持糧食安全，產生重大影響。」

    這項任務也代表著雷達技術的躍進。NISAR是首顆同時搭載2種合成孔徑雷達（SAR）的衛星，其L波段系統能穿透雲層與茂密的森林樹冠，而S波段系統則對較輕的植被與雪濕度特別敏感。新展開的巨型天線，對這2種儀器都至關重要。

    NASA噴射推進實驗室（JPL）的NISAR計畫經理巴雷拉（Phil Barela）形容，這面天線的設計與測試耗時多年，就是為了這「重要的一天」。他表示，團隊現在正進行微調，預計將在今年秋末開始交付革命性的科學數據。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播