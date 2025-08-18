為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    命大！失足落軌遭進站列車「撞上」 日本女子僅左腿骨折

    名古屋市營地下鐵鶴舞線的八事站在今（18）日上午發生女子落軌事件，現場目睹事發經過的其他乘客直言，場面相當驚險。（圖擷取自@nagoya315C21 社群平台「X」）

    2025/08/18 14:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本愛知縣名古屋市今（18）日上午發生1起落軌事件，1名女子在月台候車時，不慎失足跌落鐵軌，隨即被進站列車撞上，導致全線一度停駛。救援人員指出，被撞女子奇蹟生還，被救出時僅左腿骨折，且送醫前仍有意識，目前並無大礙。

    綜合日媒報導，這起事件發生在名古屋市營地下鐵鶴舞線的八事站，根據警方與消防單位消息，18日上午9點左右，車站月台驚傳有1名40多歲女子從月台墜落鐵軌，並遭行駛而來的進站列車當場撞上，在現場目睹的其他乘客直言，場面相當驚險。

    救援人員第一時間趕到現場，將這名女子從鐵軌救出後進行檢查，確認她無生命危險，僅左腳骨折，送醫時仍意識清楚。報導指出，受到這起事故影響，鶴舞線仍一度暫停運行，不久後已全面恢復行駛。

